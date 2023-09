Bund warnt vor Starkregen und Erdrutschen

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 21.09.2023

In Graubünden, in der Innerschweiz und im Tessin kommt es am Donnerstagabend zu heftigen Niederschlägen: Der Bund warnt vor erheblicher bis grosser Gefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am heutigen Donnerstagabend ziehen auf der Alpennordseite heftige Schauer auf.

In der Innerschweiz, in Graubünden und im Tessin droht eine erhebliche bis grosse Gefahr durch Überschwemmungen und Erdrutsche.

Am Sonntag und Montag scheint im ganzen Land die Sonne bei höchstens 20 Grad nördlich der Alpen. Mehr anzeigen

Eine Kaltfront zieht von Frankreich in die Westschweiz und bringt feuchte Luft mit sich. Auf der Alpennordseite ist das Wetter deshalb im Osten noch am mildesten: Spitzenreiter bei den Temperaturen ist heute Chur mit 26 Grad.

Doch von Westen her breitet sich der Regen langsam aus: Am Abend und in der Nacht auf Freitag werden für die Regionen Urserntal, Val Medel-Sumvtig, Lugnez-Valsertal, Brigels, Schams, Rheinwald und Bivio-Avers Gewitter mit Regenmengen zwischen 80 und 130 Millimeter erwartet.

Es ist mit Überschwemmungen, Erdrutschen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen: Für diese Gebiete ist die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Noch erheblichere Gefahr droht demnach im Tessin und auf der Nordseite zwischen Schwyz und Vaduz sowie zwischen Glarus, Chur und St. Moritz.

Naturgefahren.ch zeigt, wo es von Donnerstagabend bis Freitagmorgen ungemütlich wird.

Am Freitag hat sich der Regen von der West- in die Zentral- und Ostschweiz verlagert. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 11 Grad im Engadin und 20 Grad in Basel, Genf und im Wallis. Im Tessin werden noch 21 Grad erreicht.

Am Samstag regnet es noch in den Alpen und der Ostschweiz bei etwas geringeren Temperaturen, doch am Sonntag scheint dafür in der ganzen Schweiz die Sonne. Das Quecksilber steigt dennoch nur noch auf maximal 21 Grad im Wallis und 20 Grad in Basel. Das Tessin bildet mit einer Höchsttemperatur von 24 Grad mal wieder die Ausnahme. Das sonnige Wetter hält auch am Anfang der kommenden Woche an.