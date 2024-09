Der Mont Blanc forderte innert zwei Tagen fünf Todesopfer. IMAGO/Pond5 Images

Fünf Tote in nur zwei Tagen am Mont Blanc: Ein Wanderer aus Dänemark ist vom Weg abgerutscht und in den Tod gestürzt. Er war in steilem Gebiet in der Nähe von Saint-Gervais-les-Bains unterwegs.

Ein Wanderer aus Dänemark ist am Mittwoch im Massiv des Mont Blanc in den französischen Alpen in den Tod gestürzt. Rettungskräfte teilten am Mittwoch mit, der 61-Jährige sei von einem Weg abgerutscht.

Demnach wanderte er durch ein steiles Gebiet in der Nähe von Saint-Gervais-les-Bains im Département Haute-Savoie, bevor er 30 Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann war auf der Stelle tot, wie die Polizei in Chamonix erklärte.

Erst am Dienstag waren vier Bergsteiger – zwei Koreaner und zwei Italiener – tot am Mont Blanc aufgefunden worden. Rettungsdiensten zufolge waren sie ohne Bergführer unterwegs und starben an Erschöpfung.

