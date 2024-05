Zusatzzüge und Stauprognosen für Auffahrt und Pfingsten - Gallery Über Auffahrt und Pfingsten dürfte es wieder zu kilometerlangen Blechlawinen vor dem Gotthard kommen. (Archivbild) Bild: Keystone Die SBB setzen an den verlängerten Wochenenden dutzende Zusatzzüge ein. (Archivbild) Bild: Keystone Zusatzzüge und Stauprognosen für Auffahrt und Pfingsten - Gallery Über Auffahrt und Pfingsten dürfte es wieder zu kilometerlangen Blechlawinen vor dem Gotthard kommen. (Archivbild) Bild: Keystone Die SBB setzen an den verlängerten Wochenenden dutzende Zusatzzüge ein. (Archivbild) Bild: Keystone

Über Auffahrt und Pfingsten wird es auf Schweizer Strassen und Schienen viel Verkehr geben. Der Touring Club Schweiz erwartet wie jedes Jahr kilometerlange Blechlawinen am Gotthard. Die SBB setzen auf Zusatzzüge.

An den Tagen rund um Auffahrt und Pfingsten werden viele Autolenker und -lenkerinnen unterwegs in den Süden sein. Wie jedes Jahr wird das erhöhte Verkehrsaufkommen einige Staustunden mit sich bringen – wenn auch etwas weniger als an den Osterfeiertagen. Der TCS gibt Tipps, den Stau zu umgehen.

Die erste Verkehrsüberlastung am Gotthard Nordportal dürfte es bereits am Mittwoch, den 8. Mai geben. Auch am Auffahrtsdonnerstag kommt es wohl es zu Wartezeiten, teilte der Touring Club Schweiz (TCS) in einer Mitteilung mit. Die Verkehrslage soll sich bis Freitagabend beruhigt haben.

Der TCS empfiehlt die Reise nach Süden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder am frühen Freitagmorgen zu unternehmen. Der Rückreise-Verkehr wird für Sonntag erwartet. Mit viel Verkehr in Richtung Süden ist am Pfingstwochenende vom 17. und 18. Mai zu rechnen.

«Intensive Verkehrssituation am Gotthardt»

Am intensivsten dürfte die Verkehrssituation vor dem Gotthardtunnel bei der Hinreise am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sein. Für die Rückreise wird der meiste Verkehr am Pfingstmontag und am Dienstag erwartet.

Der TCS empfiehlt die Hinreise bereits am Freitagvormittag anzutreten. Es lohne sich auch in der Nacht auf Samstag oder am frühen Samstagmorgen loszufahren. Rückreisen am Pfingstmontag oder Dienstagnachmittag sollten vermieden werden. Empfohlen wird die Reise am späten Montagabend oder in der Nacht auf Dienstag.

Das Bundesamt für Strassen empfiehlt für Reisende aus dem Grossraum Zürich und der Ostschweiz die Umfahrung über die San-Bernardino-Route. Reisende aus dem Mittelland können über den Simplon oder Lötschberg ausweichen und Autofahrende aus der Westschweiz haben die Möglichkeit, durch den kostenpflichtigen Grossen-Sankt-Bernhard-Tunnel zu fahren.

Zusatzzüge ins Tessin

Über Auffahrt und Pfingsten werden auch viele Reisende per Bahn unterwegs sein. Die SBB setzen 61 Zusatzzüge am Auffahrtswochenende und 48 Zusatzzüge über Pfingsten ein. Züge werden zudem mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert.

Insgesamt bieten die SBB mehr als 52'000 zusätzliche Sitzplätze an Auffahrt und rund 47'000 zusätzliche Sitzplätze an Pfingsten an. Die Züge, die an Auffahrt in Fahrtrichtung Nord-Süd verkehren, fahren alles über die Gotthard-Panoramastrecke.

Da bedeutet gegenüber der Reise durch den Gotthard-Basistunnel eine Reisezeitverlängerung von rund einer Stunde. Für die Rückreise am Sonntag sowie für die An- und Rückreise am Pfingstwochenende kann ein Grossteil der Zusatzzüge mit kürzeren Fahrzeiten durch den Gotthard-Basistunnel verkehren.

