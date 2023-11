Kondolenzumschläge mit Spenden wurden aus einer Sammelurne gestohlen, die vor dem Eingang der Kirche Burg in Stein am Rhein SH stand. Frank Ludwig/IMAGO/imagebroker

Dreister geht es kaum: Ein Dieb hat letzten Freitag Spenden aus einer Urne mitgehen lassen, die anlässlich einer Beerdigung vor der Kirche Burg in Stein am Rhein SH aufgestellt worden war. Die Polizei sucht Zeugen.

Vergangenen Freitagnachmittag stand anlässlich einer Beerdigung eine Kartenurne vor dem Haupteingang der Kirche Burg in Stein am Rhein SH. Zwischen 14 Uhr und 15.15 Uhr nutze eine unbekannte Täterschaft den traurigen Anlass, um die Umschläge mit Kondolenzschreiben und Spenden zu stehlen, hiess es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Schaffhauser Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall. Sachdienliche Hinweise können bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 gemacht werden.