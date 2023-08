Schmuck im Wert von rund fünf Millionen Euro hatte ein deutscher Schmuckhändler im Kofferraum. imago images/praisaeng (Symbolbild)

Der teuerste Tankstopp aller Zeiten? An der Brennerautobahn zwischen Italien und Österreich stehlen Diebe einem deutschen Schmuckhändler Juwelen im Wert von über fünf Millionen Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während eines Tankstopps an der Brennerautobahn werden einem deutschen Schmuckhändler Schmuckstücke im Wert von über fünf Millionen Franken gestohlen.

Der Geschäftsmann wurde vermutlich auf dem Rückweg von einer Messe von den Dieben verfolgt. Mehr anzeigen

Die Südtiroler Presse spricht bereits von einem «Coup». Ein Schmuckhändler aus Deutschland legt auf der Brennerautobahn zwischen Italien und Österreich einen Tankstopp ein. Als er zurückkehrt, ist Schmuck im Wert von über fünf Millionen Franken verschwunden.

Der Geschäftsmann war nach einer Messe in Italien auf dem Rückweg über die Alpen, als er an der Raststätte Eisack Ost an der A22 einen Tankstopp einlegte, so wie jährlich Abertausende seiner Landsleute. Nur: Als er zurückkehrte, war der ganze Schmuck verschwunden.

Denn während er die Tankstelle betrat, brachen die Diebe seinen Kofferraum auf, liessen die wertvolle Aktentasche verschwinden und flüchteten schliesslich mit ihrem Auto.

Ein paar Minuten später kehrte der Händler zu seinem Auto zurück und löste Alarm aus. Dank Videoüberwachungsaufnahmen gelang es der Polizei schnell, einen der Diebe zu stoppen. Von seinen Komplizen fehlt allerdings jede Spur.

Die Polizei vermutet, dass der Schmuckhändler von den Dieben über die Alpen verfolgt wurde. Die Polizeistation Bozen sucht nun nach den weiteren Mitgliedern der Bande.