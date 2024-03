Die Explosion riss ein grosses Loch in die Hauswand unten rechts. Keystone

Zum Glück gab es keine Verletzten: Unbekannte haben in der Nacht einen Bankomaten gesprengt und sind mit Beute in unbekannter Höhe getürmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte haben in Yvonand VD am 26. März um 2.25 Uhr einen Bankomaten gesprengt.

Wieviel Geld erbeutet worden ist, ist unklar.

An einem Wohnhaus entstand Sachschaden. Mehr anzeigen

Unbekannte Täter haben in Yvonand VD in der Nacht auf den heutigen Dienstag gegen 2.25 Uhr einen Bankomaten in die Luft gesprengt. Sie flüchteten mit einer Beute in unbekannter Höhe.

Die Explosion verursachte erhebliche Schäden am Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Aussenbereich der Geldautomat installiert war, wie die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mitteilte.

«Glücklicherweise wurde niemand verletzt oder durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen», sagte Polizeisprecherin Florence Frei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Weil die Täter mutmasslich Sprengstoff verwendet hatten, wurde die Bundesanwaltschaft (BA) informiert. Die BA führt das Verfahren zusammen mit den Ermittlern der Bundespolizei (Fedpol) und der Kantonspolizei Waadt.

SDA/phi