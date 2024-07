Diese beliebten Ferienziele sind aktuell Corona-Hotspots

Ein Badeurlaub am Meer gehört für viele zum Sommer dazu. Doch Achtung: In einigen beliebten Ferienländern steigt das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken. Ennio Leanza/KEYSTONE

Die neuen FLiRT-Varianten lassen die Infektionszahlen wieder steigen. Nicht so sehr in der Schweiz, aber in einigen beliebten Ferienländern am Mittelmeer. blue News zeigt, wo die Ansteckungsgefahr gerade besonders hoch ist.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor der Ferienzeit steigen die gemeldeten Corona-Fallzahlen in beliebten europäischen Feriendestinationen.

Der Grund: eine sinkende Immunität und neue Varianten, die die bestehende Immunabwehr besser umgehen können.

Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in der Schweiz hat in den letzten Wochen auf tiefem Niveau zugenommen – um etwa 50 Prozent in den vergangenen vier Wochen. So wurden etwa in der Woche vom 8. bis 14. Juli 484 neue Fälle registriert. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Januar 2022 verzeichnete das BAG bis zu 250'000 bestätigte Covid-19-Fälle pro Woche. Allerdings dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein, denn kaum jemand lässt sich noch testen.

Grund für die Zunahme der Infektionen ist einerseits die Abnahme der durch frühere Infektionen erworbenen Immunität, andererseits treiben die neuen Untervarianten Omikron KP.2 und KP.3 die Zahlen nach oben. Sie weisen neue Mutationen auf, mit denen sie die bestehende Immunabwehr besser umgehen können.

Auch in anderen europäischen Ländern steigt die Covid-19-Infektionsrate und damit das Risiko der Ansteckung seit Mai, wie Zahlen der European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zeigen. Darunter sind einige beliebte Ferienreiseziele:

Die aktuellste Karte der WHO mit Stand 7. Juli 2024: Gemeldete Covid-Fälle der letzten 7 Tage. Quelle: Covid19-Dashboard WHO

Italien

In Italien ist ein Anstieg des Infektionsgeschehens deutlich bemerkbar – die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stieg laut Wochenbericht des italienischen Gesundheitsministeriums von 2505 in der vorletzten Juniwoche auf 8942 Fälle in der Woche vom 11. bis 17. Juli. Auch die Krankenhausfälle häufen sich seit einigen Wochen.

«Da wir auf Reisen für die Ferien zusteuern, mit Zügen und Flugzeugen, aber auch sehr überfüllten Touristenzielen, bleibt das Tragen einer Maske eine der besten Abwehrmassnahmen», zitiert das italienische Nachrichtenportal «Ilmessaggero.it» den Direktor der italienischen Gesellschaft für Infektions- und Tropenkrankheiten, Massimo Andreoni.

Spanien

In Spanien war zuletzt eine ähnliche Entwicklung wie in Italien zu beobachten. Seit April stieg die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich an, um 27 Prozent. Das geht aus Informationen des spanischen Gesundheitsinstituts Carlos III von Mitte Juli hervor. Laut Gesundheitsministerium steigt die Zahl der schweren Verläufe jedoch nur geringfügig.

Besonders betroffen sei Mallorca, vermutlich auch wegen der zahlreichen Veranstaltungen auf der beliebten Ferieninsel, bestätigte bereits vor einigen Wochen eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums gegenüber der «Mallorca Zeitung». Daten aus den Krankenhäusern über Patienten mit Covid-19 hatte die Sprecherin nicht, allerdings hätten viele Gesundheitszentren derzeit alle Hände voll zu tun, die leichteren Krankheitsfälle zu behandeln.

Portugal

Ein deutlicher Anstieg der Covid-19-Fälle ist in Portugal zu verzeichnen. Pro Tag gebe es fast zwölf Todesfälle und 400 Neuinfektionen, sagte der Epidemiologe Manuel Carmo Gomes Anfang Juli der Plattform «The Portugal News». Eine Zahl, die sich seit Ende Mai mehr als verdreifacht hat. «Wenn wir etwa zwei Monate zurückgehen, hatten wir damals alle zwei Tage einen Todesfall», sagte der Wissenschaftler der Universität Lissabon.

Griechenland

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Griechenland zwischen dem 1. und 7. Juli 4100 neue Corona-Fälle verzeichnet. Insgesamt summiert sich die Gesamtzahl demnach auf 12'600 gemeldete Corona-Fälle (Stand: 7. Juli). Der jüngste Bericht der nationalen Gesundheitsbehörde EODY verzeichnet innerhalb einer Woche 21 Covid-19-Todesfälle und 575 Krankenhauseinweisungen.

Zypern

Auf Zypern haben sich zwischen dem 1. und 8. Juli insgesamt 474 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zur Vorwoche um fast 53 Prozent gestiegen. Die Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO meldet 52,9 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner oder insgesamt 1800 Fälle (Stand: 7. Juli 2024).