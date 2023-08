Die türkisch-niederländische Fluggesellschaft Corendon testet kinderfreie Zonen auf bestimmten Flugstrecken. Bild: Imago

Corendon führt als erste europäische Airline probeweise kinderfreie Zonen in ihren Flugzeugen ein. Gelingt der Test, kommen die sogenannten «Adults-only»-Sitze gegen einen Aufpreis von 43 Franken fix ins Angebot.

Falls ja, dann dürfte dich das jüngst kommunizierte Angebot der türkisch-niederländischen Fluggesellschaft Corendon interessieren. Als erste europäische Airline will sie auf dem 9-stündigen Flug von Amsterdam in die Karibik-Destination Curaçao Sitzplätze in einer kinderfreien Zone anbieten.

Dabei soll es sich erst um einen Test handeln. Verläuft der positiv, wolle Corendon die sogenannten «Adults-only»-Sitze als festen Bestandteil ins Angebot aufnehmen, wie das Branchenmagazin «Simple Flying» meldet.

Damit sollen lärmempfindliche Passagiere als auch Eltern mit schreienden Babys und Kindern von einer herausfordernden Situation verschont bleiben. Eine Win-win-Situation also?

Die 93 Sitze sind ausschliesslich Passagieren ab 16 Jahren vorbehalten und kosten umgerechnet einen Aufpreis von 43 Franken pro Sitz. Die kinderfreie Zone befindet sich in den ersten zwölf Reihen des Airbus A350 – abgetrennt von der restlichen Kabine durch Vorhänge und Wände.

Für Swiss kein Thema

Das Konzept der kinderfreien Zone ist nicht ganz neu. Bereits die malaysische Fluggesellschaft Air Asia X hat seit zehn Jahren auf gewissen Strecken sogenannte Ruhezonen eingeführt. Diese sind für Fluggäste ab 10 Jahren buchbar.

Ob die kinderfreie Zone auch bei der Swiss ein Thema ist, verneint die Schweizer Fluggesellschaft auf Anfrage von «20 Minuten». Laut Mediensprecher Michael Pelzer seien sowohl kleine als auch grosse Fluggäste an Bord willkommen. Zudem bestünde auch keine Nachfrage der Passagiere nach einem «Adults-only»-Bereich.