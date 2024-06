Hai-Angriffe in Florida fordern drei Verletzte

Welche Haiart für die Angriffe in Florida verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Helmut Fohringer/EPA/dpa

Hai-Attacken sind sehr selten. Dennoch hat es vor der Küste Floridas in kurzem Abstand nun gleich zwei davon gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Bundesstaat Florida sind drei Menschen durch einen Hai verletzt worden.

Die Angriffe geschahen innerhalb von eineinhalb Stunden an zwei verschiedenen Stränden. Mehr anzeigen

Bei zwei Hai-Angriffen vor der Küste des US-Bundesstaates Florida sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Attacken geschahen im Abstand von nur etwa eineinhalb Stunden an zwei Stränden, die rund sechs Kilometer voneinander entfernt sind, wie die Feuerwehr im Bezirk Walton am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Zunächst sei am frühen Nachmittag eine 45-jährige Frau nahe Inlet Beach von einem Hai gebissen worden, als sie mit ihrem Mann im Wasser war. Sie sei am Oberkörper sowie am linken Arm schwer verletzt worden und befinde sich in kritischem Zustand.

Noch bevor in der Gegend ein Badeverbot umgesetzt werden konnte, geschah demnach der zweite Angriff. Dabei seien nahe Seacrest Beach zwei Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren verletzt worden. Der Zustand von einem der Mädchen sei ebenfalls kritisch, sagte Feuerwehrchef Ryan Crawford. Um welche Art Haifische es sich gehandelt haben könnte, war zunächst nicht bekannt.

Hai-Angriffe sind sehr selten

Das Meer sei deren Habitat, ergänzte Crawford. «Wenn man in ihren Lebensraum geht, können solche Dinge leider passieren, so selten sie auch sind.» Dass solche Vorfälle so kurz hintereinander geschehen, sei aber «extrem ungewöhnlich», betonte Crawford. Dennoch sollen Experten nun klären, ob es dafür einen bestimmten Grund gab. Die letzten Hai-Angriffe in der Region habe es 2021 und 2005 gegeben – bei letzterem starb eine 14-Jährige.

Fachleute betonen immer wieder, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gebissen zu werden, äusserst gering sei. Laut der wissenschaftlichen Datenbank der University of Florida für weltweite Haiangriffe (Isaf) gab es im vergangenen Jahr 69 unprovozierte Hai-Angriffe, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Die Zahl der Todesfälle lag bei zehn. Ein Grossteil der Angriffe ereignete sich im Bereich der Vereinigten Staaten (52 Prozent) und Australien (22 Prozent).

