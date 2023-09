Ein letztes Spätsommer-Weekend – dann kühlt Regen das Land ab

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 07.09.2023

Auch im September verwöhnt das Wetter uns noch einmal mit Sonne und Temperaturen von bis zu 32 Grad. Zum Wochenanfang ziehen aber Wolken auf – und ab Mittwoch regnet es in der ganzen Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bis zum Sonntag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und es werden noch einmal Temperaturen von bis zu 32 Grad erwartet.

Am Montag ziehen Wolken auf, am Dienstag soll es in weiten Teilen der Schweiz regnen, am Mittwoch dann im ganzen Land.

Am Mittwoch liegen die Tageshöchsttemperaturen noch zwischen 18 Grad in der Waadt und 25 Grad im Tessin. Mehr anzeigen

Das Hochdruckgebiet über dem Atlantik sorgt in der Schweiz für ein spätsommerliches Sonnen-Wochenende.

Am Freitag gibt es landesweit kein Wölkchen, während die Temperaturen zwischen 25 Grad ganz im Westen in der Waadt sowie 26 Grad im Osten in St. Gallen und 29 und 30 Grad in Bern und Zürich bis 31 Grad in Basel und Genf pendeln. Im Wallis werden sogar 32 Grad erwartet.

Am Samstag und Sonntag ändert sich weder bei den Temperaturen noch in Sachen Wolkenbildung etwas: Die Schweiz kann sich auf das wohl letzte wirklich warme Wochenende freuen. Am Montag sinkt das Quecksilber zwar noch nicht, doch dafür ziehen in weiten Teilen des Landes Wolken auf.

Ab Dienstag fällt aus ihnen auch Regen, von dem nur das Mittelland verschont bleibt. Lokal ist mit Gewittern zu rechnen. In Genf und im Tessin werden noch 28 beziehungsweise 27 Grad erreicht, im Wallis, Bern und der Zentralschweiz werden es ein Grad weniger.

Am Mittwoch regnet es dann überall, in der Waadt und in St. Gallen steigt das Quecksilber nur noch auf 18 und 21 Grad.