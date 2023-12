Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 18.12.2023

Die Woche beginnt mit Hochnebel, doch ab Mittwoch bringt ein Tiefdruck-Gebiet viel Feuchtigkeit in die Schweiz. Gleichzeitig wird es wärmer, was die Chance auf eine weisse Weihnacht deutlich senkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Woche beginnt im Mittelland mit Hochnebel, dessen Obergrenze bei 600 bis 700 Metern liegt.

In den Bergen scheint die Sonne, die Null-Grad-Grenze liegt bei 3300 Meter.

Ab Mittwoch bringt ein Tief viel Regen. Gleichzeitig steigen die Temperaturen an.

In Lugano werden zwei Tage vor Weihnachten 15 Grad erwartet.

Die Chance auf weisse Weihnachten in Bern beziffert das SRF auf 20 Prozent. Mehr anzeigen

Ein stabiles Hochdruckgebiet bestimmt zum Wochenauftakt unser Wetter. Im Mittelland führt diese Lage zu Hochnebel, der sich hartnäckig hält: Die Obergrenze dafür liegt bei 600 bis 700 Metern, schreibt «MeteoNews».

In Zürich, Luzern und Neuenburg sorgt der Hochnebel dafür,, dass die Temperaturen nicht über vier Grad steigen. In St. Gallen, Basel und Chur sind es mit sieben, acht und neun Grad etwas mehr. In den Alpen herrscht sonniges Wetter, die Null-Grad-Grenze liegt bei 3300 Metern.

Am Dienstag hält das Hochnebel-Wetter im Mittelland ebenso an wie der Sonnenschein in den Bergen. Am Mittwoch zieht dann wieder ein Tiefdruckgebiet mit jeder Menge Regen auf, der nur die Alpen-Südseite verschont: Von Genf im Westen bis nach St. Gallen im Osten schüttet es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben Grad in Genf, Neuenburg und Basel und vier Grad in St. Gallen.

Am Donnerstag gibt es noch mehr Regen, während die Temperaturen steigen: In Sitten werden maximal sechs Grad erreicht, in Graubünden und St. Gallen werden es sieben Grad und Basel toppt zusammen mit Lugano mit zehn Grad die Tabelle der höchsten Tagestemperatur.

Am Freitag giesst es erneut: In Graubünden werden dabei maximal sechs Grad erreich, im Wallis und der Ost-Schweiz werden es sechs Grad. Genf, Bern, Luzern und Zürich werden bei zehn Grad nass. Basel schafft elf Grad, doch der Spitzenreiter wird zwei Tage vor Weihnachten Lugano sein, wo satte 15 Grad erwartet werden.

Am Samstag bleiben die Temperaturen ähnlich, doch die Sonne lässt sich zwischen den Regenwolken öfter mal blicken. Weil es so warm ist, sinkt die Chance auf weisse Weihnachten. SRF beziffert die Chance in Bern auf nur 20 Prozent.