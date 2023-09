Ein Passagierflugzeug des Ferienfliegers Condor. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Eine Boeing 757 von Condor war am Flughafen von Palma de Mallorca schon startklar. Doch dann kommt es plötzlich zur Kollision mit einer Boeing 737 von Air Europa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen von Palma de Mallorca sind am Dienstagmorgen zwei Flugzeuge kollidiert.

Verletzt wurde niemand.

Beide Flugzeuge müssen repariert werden. Mehr anzeigen

Eine Passagiermaschine von Air Europa hat beim Einparkieren auf dem Flughafen der Ferieninsel Mallorca eine startklare Condor-Maschine gestreift. Verletzt worden sei bei dem Zwischenfall am Dienstag um 9.30 Uhr niemand, es habe nur Blechschaden gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena mit.

Zwei Flugzeuge stoßen am Flughafen von Mallorca zusammen https://t.co/74Oy0UtZH8 pic.twitter.com/shw2871f4i — Mallorca Zeitung (@mz_tweets) September 19, 2023

Der Zusammenstoss an den Flügeln passierte bei niedriger Geschwindigkeit. Bei beiden Flugzeugen brachen Teile ab und fielen zu Boden, wie auf Fotos zu sehen ist, die die «Mallorca Zeitung» und das «Mallorca Magazin» veröffentlichten.

Ein Passagier sagte zur deutschen «Bild»-Zeitung: «Der Pilot einer anderen Maschine hatte uns wohl übersehen, rammte uns.»

268 Passagiere an Bord

Der Condor-Flieger war vollbesetzt. Eine Sprecherin bestätigte den Crash der «Bild»: «Wir können bestätigen, dass es auf dem Flug DE1773 am Flughafen Palma de Mallorca noch am Boden zu einem Vorfall mit einem anderen Flugzeug kam. Verletzt wurde dabei niemand, alle 268 Gäste und acht Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug unverletzt verlassen.»

Die Condor-Maschine konnte nicht wie geplant Richtung Frankfurt starten, beide Flugzeuge müssen vor dem nächsten Flug repariert werden. Alle Passagiere an Bord konnten die Maschine verlassen und sollten am späteren Nachmittag mit einer Ersatzmaschine in die Heimat geflogen werden.