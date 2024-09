Einsatzkräfte finden wieder eine vergrabene Babyleiche

In Italien wurde eine weitere Babyleiche in einem Garten gefunden. (Symbolbild) dpa

Ein weiterer Säugling wird in Italien tot aufgefunden. Die Leiche wurde ebenfalls im Garten vergraben. Eine 22-Jährige Studentin steht unter Tatverdacht.

loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfangs August wurde die Leiche eines Säuglings in einem Garten in Italien gefunden.

Nun entdeckten Einsatzkräfte auf demselben Grundstücke ein weiteres Baby. Ebenfalls vergraben.

Eine 22-jährige Studentin steht unter Tatverdacht. Mehr anzeigen

Bereits Anfangs August wurde die Leiche eines Säuglings in einem Garten in der Gemeinde Traversetolo in Italien gefunden. Nun entdeckten Einsatzkräfte auf demselben Villa-Grundstück die Überreste eines weiteren Babys. Eine Frau steht unter Verdacht.

Anfang August rückte das Grundstück erstmals in den Fokus der Ermittler. Eine DNA-Analyse bestätigte, dass die 22-jährige Studentin dort allein ein Kind zur Welt gebracht hatte. Anschliessen soll sie das Baby getötet und im Garten vergraben haben, bevor sie zu einer Auslandsreise aufbrach.

Die Grossmutter entdeckte die Leiche, als sie während des Familienurlaubs in den USA auf die Hunde aufpasste. Laut Staatsanwaltschaft wussten weder Freunde noch Familie oder der Vater des Babys von der Schwangerschaft.

In den vergangenen Wochen war der Vater des toten Säuglings identifiziert worden. Er soll ebenfalls 22 Jahre alt sein. «Sie kannten sich seit der Grundschule, sie waren zusammen», schilderte die Mutter des jungen Mannes der Nachrichtenagentur. Sie hält es für unmöglich, dass niemand etwas über die Schwangerschaft wusste: «Ich versichere Ihnen, dass das nicht möglich war, sie ist den ganzen Sommer mit entblösstem Bauch herumgelaufen.» Der Vater des toten Neugeborenen soll sich aber bereits vor Monaten von der Studentin getrennt und den Kontakt abgebrochen haben.

Gegen die junge Frau wird nun wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Die weitere im Garten entdeckte Leiche soll ebenfalls in der 40. Woche geboren worden sein. Das liege laut Ansa aber mehr als ein Jahr zurück. Der Zusammenhang zwischen den beiden Funden ist jedoch noch nicht geklärt. Ob die 22-Jährige auch dieses Kind zur Welt gebracht hat und es sich um denselben Vater handelt, ist noch unklar. Eine DNA-Analyse steht aus.