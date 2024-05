Entführte 17-jährige Schweizerin in Spanien entdeckt

Eine Schweizerin soll mit ihrem Vater mehrere Jahre in einem Wald gelebt haben. (Symbolbild) Bild: sda

Eine 17-jährige Jugendliche, die angeblich in einem Wald in der Schweiz ohne Kontakt zur Gesellschaft aufgewachsen ist, wurde in Spanien ausfindig gemacht. Das Mädchen wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

Eine 17-jährige Jugendliche, verschmutzt und verstört wirkend, wurde von der spanischen Polizei am 18. März in der Stadt Coín in Málaga ausfindig gemacht, wie «La Vanguardia» berichtet. Das Mädchen und ein ebenso verschmutzt wirkender Mann, der sich später als der Vater herausstellte, versteckten sich hinter einem defekten Auto. Dies wirkte für die lokale Polizei sehr auffällig.

Nach Eingabe der Namen in die polizeiliche Datenbank dann die Überraschung: Die Minderjährige war als vermisst gemeldet und befände sich in einer ernsthaften Gefahrensituation. Nach Angaben von «Diario Sur» gab es einen internationalen Haftbefehl, um die Minderjährige von ihrem Vater zu trennen, es bestände ein hohes Entführungsrisiko durch den Vater. Herausgeber der Warnung waren laut des Artikels Schweizer Behörden.

El estado en el que encontró la Policía a 'la niña lobo' en Coín, Málaga: estaba desaliñada, nerviosa y hacía "movimientos extraños" https://t.co/lUYN57Dzhp — Informativos Telecinco (@informativost5) May 9, 2024

Nach Rückfrage der spanischen Behörden bei den Kollegen in der Schweiz stellte sich heraus, dass die Minderjährige von ihrem Vater zusammen mit ihren beiden Schwestern in einem Wald in der Schweiz aufgezogen wurde, mit einer «totalen Abtrennung» von jeglicher Verwaltung oder öffentlichen Einrichtungen.

Mädchen ist zurück in der Schweiz

Wie der «Blick» berichtet, sollen laut der Schweizer Sozialämter beide Elternteile psychische Probleme haben. Die Mutter soll die 17-Jährige seit über sechs Jahren nicht mehr gesehen haben.

Das Mädchen wurde nach dem Auffinden durch die Polizei in einem Zentrum für Minderjährige in der Provinz Málaga untergebracht. Seit 3. Mai ist der Teenager wieder zurück in der Schweiz. Was mit dem Vater passiert, ist bisher noch nicht bekannt, die Behörden halten sich aus Datenschutzgründen noch zurück.