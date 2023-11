Geröll- und Schlammassen verdecken Häuser in Schwanden. Ein halbes Dutzend Häuser sind durch den Erdrutsch verschüttet oder zerstört worden. Bild: KEYSTONE

Dramatische Erkenntnis nach den verheerenden Erdrutschen Ende August in Schwanden GL. Einige Bewohner werden nie mehr in ihre Häuser zurückkehren können.

Im Dezember wollen die kantonalen Behörden eine Ereignisgefahrenkarte präsentieren, wonach klar ist, welche Gebiete langfristig noch bewohnbar sind und welche nicht.

Wie heftig die Ereignisse in Schwanden für einzelne Personen sind, soll demnächst in einem Kinofilm gezeigt werden. Mehr anzeigen

«Einige Gebäude sind schlicht nicht mehr da, einige sind akut einsturzgefährdet», sagte Hansruedi Galliker, Kommunikationsverantwortlicher des Gemeindeführungsstabs Glarus Süd. Es werde einige Leute geben, die nie mehr zurückkönnen.

Im Dezember wollen die kantonalen Behörden eine Ereignisgefahrenkarte präsentieren, wonach klar ist, welche Gebiete langfristig noch bewohnbar sind und welche nicht. Die Hoffnung einiger Betroffenen sei nach wie vor gross, irgendwann zurückzukehren. Dies würden regelmässige Treffen zeigen. Experten gehen derzeit davon aus, dass bei einigen Gebieten in der Nähe der verschütteten Zone eine Rückkehr möglich ist. Man spreche hier aber von Frühling bis Herbst nächsten Jahres, so Galliker weiter.

Versicherungen sorgen für Probleme

Zwar hätten alle Evakuierten eine vorübergehende Bleibe gefunden. Häufig fehle es aber an Hausrat oder an Geldern der Versicherungen. Viele der Betroffenen wissen nicht genau, was von ihrem Hab und Gut kaputt ist, weil sie noch nie in ihre Häuser konnten. Oft bestünden die Versicherungen aber genau auf diese Angaben und berufen sich auf Richtlinien. Die zuständigen Behörden wollen nun beim Versicherungsverband auf Kulanz pochen.

Ebenso seien die Spendengelder knapp. Die Gemeinde prüfe aktuell Möglichkeiten, um das Saldo von 390'000 Franken aufzustocken. Die Bearbeitung der Gesuche auf finanzielle Unterstützung sorgte bei den Betroffenen jüngst für Kritik: Es dauere zu lange, bis Geld fliessen würde.

Die Spendenkommission wehrte sich gegen die Vorwürfe. Man wolle mit den Spendengelder nicht die Versicherungen entlasten, hiess es. Deshalb sei jedes Gesuch sorgfältig zu prüfen um andere Geldquellen auszuschliessen.

Kinofilm über die dramatische Lage

Wie heftig die Ereignisse in Schwanden für einzelne Personen sind, soll demnächst in einem Kinofilm gezeigt werden. Die Filmemacherin Hedwig Bäbler dreht zur Zeit im Auftrag des Schweizer Fernsehens (SRF) im Kanton Glarus und beleuchtet ein Schicksal eines Mannes, dessen Zuhause bei den Erdrutschen zerstört wurde. Wann der Film mit dem Hauptfokus auf verschiedene Wohnsituationen veröffentlicht wird, sei noch unklar, so Bäbler auf Anfrage. Klar sei hingegen, dass im Januar eine TV-Folge des Formats «Einstein» den Ereignissen in Schwanden gewidmet werde.

Zur Zeit werden in Schwanden Sondierbohrungen durchgeführt um zu sehen wie sich das Gebiet bewegt. Ebenso wurden zwischenzeitlich Hochwasserschutzbauten im benachbarten Fluss Sernf eingerichtet und Schutzbauten für Gebäude aufgestellt. Nach wie vor drohen 60'000 Kubikmeter Material in die Tiefe zu rutschen – doppelt so viel wie Ende August heruntergekommen war und etliche Häuser zerstört und beschädigt hatte.

