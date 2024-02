Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in der Turnhalle ausgebrochen. Bild: Keystone

Nach dem Brand und der dadurch verursachten Zerstörung einer Turnhalle in einer Schule in Bière VD am Mittwochmorgen gehen die Ermittler der Waadtländer Kantonspolizei von Brandstiftung aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Brand ist am Mittwochmorgen die Turnhalle einer Schule in Bière VD zerstört worden.

Die Ermittler der Waadtländer Kantonspolizei von Brandstiftung aus.

Die Polizei rief am Mittwochabend Zeugen dazu auf, sich zu melden. Mehr anzeigen

Die Polizei rief am Mittwochabend Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Die Feuerwehr hatte den Brand am Mittwochvormittag unter Kontrolle gebracht. Der Abwart hatte die Rettungskräfte gegen 05.00 Uhr Morgens morgens alarmiert. Zwei Strassen mussten laut der Polizei für den Löscheinsatz vorübergehend gesperrt werden. Dies hatte keine Auswirkungen auf den Verkehr.

Schüler*innen müssen zuhause bleiben

Die rund zehn Klassen umfassende Schule, die Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis zwölf Jahren unterrichtet, bleibt zum Wochenende geschlossen. Dies haben die Gemeinde- und Schulbehörden in Absprache mit den Rettungsdiensten am Mittwoch entschieden. In dieser Zeit sollen das betroffene Areal gesichert und die Schulräumlichkeiten gesäubert werden. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu behalten.

Die Klassenzimmer blieben offenbar von den Flammen verschont. «Es scheint, dass die Brandmauern gut funktioniert haben», sagte Gemeindepräsident Michel Dénéréaz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

sda