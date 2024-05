Todesopfer wegen Hochwassers im Saarland – Banger Blick aufs Wetter

Saarbrücken/Mainz, 20.05.24: Ein Todesopfer und neue Sorgen mit Blick auf die Wetterprognosen: Bei der Hochwasserlage im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist eine 67-Jährige am Sonntagabend ums Leben gekommen. Die Frau war bei einem Rettungseinsatz in Saarbrücken am Freitag von einem Einsatzfahrzeug erfasst worden und ist am Sonntagabend in einer Klinik an den Folgen gestorben. Währenddessen beruhigte sich die Lage in der Hochwasserregion vorübergehend: Die Pegelstände sanken, in der Nacht zu Montag gab es keine weiteren Einsätze, die Aufräumarbeiten sind im Gange. Doch die Entspannung könnte nur von kurzer Dauer sein. Meteorologen warnen vor neuen Unwettern und viel Regen in der kommenden Wochen. Schon am Montag sei im Saarland und in Rheinland-Pfalz Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Unwetterartige Mengen über 25 Liter pro Quadratmeter sind aber nur wenig wahrscheinlich. Schlimmer könnte es am Dienstag kommen. Dann könnten sich erneut teils sehr kräftige Regenfälle entwickeln. Sollten das Saarland und die Pfalz erneut im Schwerpunkt der Regenfälle liegen, muss dort wieder mit steigenden Pegelständen und möglicherweise auch mit Hochwasser und Überschwemmungen gerechnet werden.

21.05.2024