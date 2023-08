Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 07.08.2023

In der Nacht auf Montag ist die Schneefallgrezne auf knapp unter 2000 Meter gefallen. Der Monatg wird auf der Alpennordseite mit 20 Grad kühl und wechselhaft. Im Süden hingegen wird es sommerlich.

Die Schneefallgrenze ist in der Nacht auf Montag laut Wetterdienst Meteonews Schweiz auf knapp unter 2000 Meter gesunken. Die höheren Alpenpässen präsentierten sich am Morgen deshalb teilweise schneebedeckt.

So war auf einem am Montagmorgen von Meteonews geteilten Bild auf «X» - vormals Twitter - der schneebedeckte Oberalppass GR/UR zu sehen.

Die Schneefallgrenze ist in der vergangenen Nacht knapp unter 2000 Meter gesunken. Aufgepasst, die höheren Alpenpässe sind daher heute Morgen teilweise schneebedeckt! (Bild: Oberalppass) Webcams 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/IHhgY5cPLa — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 7, 2023

Die Schneefallgrenze war am Sonntag bereits auf zwischen 2200 und 2400 Meter gesunken, wie Meteonews am Sonntag mitteilte. Schnee bis auf eine Höhenlage von 2000 Metern im Sommer komme alle zwei bis drei Jahre vor, so der Wetterdienst. Manchmal schneie es in den Alpen gar im Hochsommer bis unter 2000 Meter. So etwa Mitte Juni 2016, als es bis auf eine Höhe von gegen 1500 Meter geschneit habe.

Für den Wochenstart gibt es laut Meteonews einen Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regengüssen mit, für die Jahreszeit, bescheidenen 20 Grad. Sonnenschein und sommerliche Temperaturen gibt es im Süden des Landes.