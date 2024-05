Der Verkehr auf der A1 ist nach einem Fahrzeugbrand zum Erliegen gekommen. IMAGO/Andreas Haas (Symbolbild)

Auf der A1 bei Zürich-Affoltern ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

toko/txmh Maximilian Haase

Bei Zürich-Affoltern in Fahrtrichtung Bern ist ein Auto in Brand geraten. Der Verkehr ist zum Erliegen gekommen, die A1 in beide Richtungen komplett gesperrt. Dies bestätigte die Kantonspolizei Zürich gegenüber «20 Minuten».

Demnach wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt; die Insassen hätten die Fahrzeuge rechtzeitig verlassen können. Über der Autobahn befinde sich dem Bericht zufolge schwarzer Rauch, Lenker*innen seien aus ihren Autos ausgestiegen.

Die Polizei habe den Verkehr gestoppt, um Folgeschäden zu verhindern. Auch die Feuerwehr sei auf dem Weg. Der Kantonspolizei zufolge ist derzeit nicht absehbar, wie lange die Autobahn gesperrt sein wird.

#A1 - Bern -> St. Gallen - zwischen Zürich-Affoltern und Tunnel Katzensee Stau, Brand, Tunnel mehrfach gesperrt — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) May 28, 2024

Mehr in Kürze.