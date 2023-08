Tiktok-Aufruf zur Plünderung: Neun Festnahmen in London Einem Aufruf auf Tiktok und Snapchat, ein Geschäft für Sneaker in der Londoner Oxford Street zu plündern, sind hunderte Menschen gefolgt, meist Jugendliche. Die Polizei nahm mehrere Beteiligte fest. 10.08.2023

In der Londoner Einkaufsmeile Oxford Street hat die Polizei insgesamt neun Menschen festgenommen. Zuvor kursierten in sozialen Medien Aufrufe zu Plünderungen.

Keine Zeit? Hunderte Menschen sind einem Aufruf zu Plünderungen in Londons Einkaufsstrasse Oxford Street gefolgt.

Die Polizei nahm neun Personen fest.

Die britische Innenministerin forderte harte Strafen und verglich die Zustände mit jenen «in einigen US-Städten». Mehr anzeigen

Einem Aufruf auf den Online-Plattformenen Tiktok und Snapchat, ein Geschäft für Sneaker in der Londoner Einkaufsstrasse Oxford Street zu plündern, sind am Mittwoch hunderte Menschen gefolgt, meist Jugendliche. Die Polizei schritt ein, es kam zu Auseinandersetzungen. Bis zum Abend wurden neun Menschen festgenommen. Die britische Innenministerin Suella Braverman reagierte am Donnerstag: Sie rief dazu auf, die Beteiligten zu «verfolgen und ins Gefängnis zu sperren».

Polizeibeamte im Einsatz in der Londoner Oxford Street. IMAGO/ZUMA Wire

Braverman teilte ein Video, das Polizeibeamte mit Schlagstöcken zeigt. «Wir können nicht dulden, dass diese Art Anarchie, die man in einigen US-Städten sieht, sich auf den Strassen Grossbritanniens ausbreitet», erklärte sie im Onlinedienst X, bis vor kurzem Twitter. «Die Polizei hat meine volle Unterstützung, alles zu tun, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.» Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief die Londoner auf, sich nicht an solchen «Absurditäten» zu beteiligen.

Mehrere Geschäfte in der Oxford Street hatten am Mittwoch aus Angst vor der Menge ihre Türen verschlossen. Die geplante Plünderei galt dem Laden JD Sports. Aufgerufen wurde auch dazu, Sturmhauben und Handschuhe zu tragen.

afp/toko