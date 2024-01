Die Gemeinde Kirchberg in Tirol liegt nahe am bekannten Wintersportort Kitzbühel. Screenshot Google Maps

Weil ein Hotel in Kirchberg in Tirol in Vollbrand geriet, musste die Feuerwehr 27 Hotelgäste in Sicherheit bringen. Sieben Personen mussten wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden.

Wegen Feuers mussten sich die Gäste eines Hotels in Kirchberg in Tirol AT in der Nacht auf Samstag auf die Balkone retten.

Die Feuerwehr holte die Hotelgäste mit Leitern aus dem brennenden Gebäude.

Sieben Personen mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Spital begeben.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Mehr anzeigen

Beim Vollbrand eines Hotels im österreichischen Kirchberg in Tirol sind am Samstag 27 Hotelgäste mit Leitern und einer Drehleiter von Balkonen gerettet worden. Sechs Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, ein weiterer Gast begab sich selbstständig ins Spital.

Laut Polizei erlitt ein Feuerwehrmann Verbrennungen, die vier im Hotel befindlichen Angestellten blieben unverletzt. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst unbekannt.

Feuer breitete sich rasch aus

Das Feuer war gegen 1 Uhr nachts in einem Zimmer ausgebrochen und verbreitete sich rasch. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung war für die Hotelgäste ein Entkommen über das Treppenhaus unmöglich.

Während die Feuerwehr erste Löschangriffe über den Haupteingang unternahm, wurden zeitgleich die auf die Balkone geflüchteten Hotelgäste in Sicherheit gebracht. Die Gemeinde organisierte die Unterbringung aller Gäste in einem Notquartier.

Nach Angaben der Polizei ist der Schaden am Gebäude beträchtlich. Die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot an Ort und Stelle. Die Gemeindestrasse war während der Dauer der Löscharbeiten gesperrt.