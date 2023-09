Jill Biden, First Lady der USA, – hier am 2. September 2023 mit US-Präsident Joe Biden in Florida – wurde positiv auf Corona getestet. Bild: Keystone/AP Photo/Julio Cortez

Die First Lady der USA, Jill Biden, ist an Covid-19 erkrankt. Präsident Joe Biden sei ebenfalls getestet worden, allerdings mit negativem Ergebnis.

Die Ehefrau des US-Präsidenten, First Lady Jill Biden, hat sich eine Corona-Infektion zugezogen. Präsident Joe Biden sei daraufhin am Montagabend (Ortszeit) ebenfalls getestet worden, das Ergebnis aber negativ ausgefallen, teilte das Weisse Haus in Washington mit. Um sicherzugehen, werde er diese Woche weiterhin regelmässig getestet.

Die Krankheitssymptome bei seiner Frau seien nur mild ausgeprägt, hiess es. Sie werde bis auf Weiteres im Zuhause der Bidens in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware bleiben.

Joe Biden plant diese Woche eine Reise zum G20-Gipfel in Indien und im Anschluss einen Stopp in Vietnam.

«Pirola» breitet sich in der Schweiz aus

Derweil breitet sich in der Schweiz die neue Corona-Variante «Pirola» aus. Die aus Omicron hervorgegangene und unter WHO-Beobachtung gestellte Variante von Covid-19 hat die Schweiz erreicht. Der Genfer Epidemiologe Antoine Flahault findet das laut «24 Heures» und «Tribune de Genève» beunruhigend. Für eine Einschätzung über den Einfluss der neuen Variante auf die Entwicklung der Corona-Pandemie sei es aber noch zu früh. Aber «es ist wahrscheinlich, dass sie eine Gruppe mit einem neuen Namen hervorbringen wird, die sich von Omicron unterscheidet», sagte Didier Trono, Professor für Virologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne.

SDA