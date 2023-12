Fischer will Flügel von MH370 im Meer gefunden haben

Eine Boeing 777 der Malaysia Airlines verschwand im März 2014 spurlos. Jetzt will ein Fischer wenige Monate später Wrackteile gefunden haben. Bild: IMAGO/Pond5 Images

Sorgt ein australischer Fischer dafür, dass das Rätsel um Flug MH370 doch noch gelöst wird? Der Veteran behauptet, er habe vor neun Jahren in einem geheimen Fischergebiet einen Flügelteil aus dem Wasser gezogen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kit Olver behauptet, er habe vor der Küste Südaustraliens ein grosses Stück von Malaysia-Airlines-Flug MH370 gefunden.

Seine Meldung sei von den Behörden ignoriert worden.

Der 77-Jährige sagt, er habe die australische Behörde für die Sicherheit des Seeverkehrs (AMSA) kontaktiert.

Das Flugzeug verschwand am 8. März 2014 mit 227 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern an Bord.

Trotz der teuersten Suche in der Geschichte der Flugfahrt gibt es bislang keine Spur des Wracks. Mehr anzeigen

Fischer Kit Olver behauptet, er habe vor der Küste Südaustraliens ein grosses Stück des vermissten Malaysia-Airlines-Flugzeugs MH370 gefunden. Seine Meldung sei aber von den Behörden ignoriert worden.

Der australische Hochsee-Veteran sagt, dass er im September oder Oktober 2014, nur wenige Monate nach dem Verschwinden des Flugzeugs, mit seinem Hochseetrawler eine Tragfläche des Linienflugzeugs entdeckt habe.

Vermeintliches Flügelteil zerriss das Netz der Fischer

Olver beschreibt das Teil als einen «verdammt grossen Flügel eines Düsenflugzeugs». Er habe sich selbst und seine Wahrnehmung durchaus infrage gestellt, sagte er dem Sydney Morning Herald.«Ich wünschte, ich hätte das Ding nie gesehen ... aber da ist es. Es war der Flügel eines Jets.»

George Currie, das einzige andere überlebende Mitglied der Fischer-Crew, war am Tag der Entdeckung anwesend und sagt, dass sie sich grosse Mühe gegeben hätten, um den Flügel an Board zu ziehen.

Wrackteil von MH370? Ein angeschwemmter Flügelteil auf Reunion Island. Bild: imago/ZUMA Press

«Er war unglaublich schwer und unhandlich», sagte er. «Als ich es sah, wusste ich sofort, was es war. Es war offensichtlich ein Flügel, oder ein grosser Teil davon, von einem Verkehrsflugzeug. Es war weiss und offensichtlich nicht von einem Militärjet oder einem kleinen Flugzeug.»

Die Besatzung war gezwungen, das 20'000 Dollar teure Fischernetz zu zerschneiden, nachdem es ihr nicht gelungen war, das Flugzeugteil auf ihr Schiff zu bekommen. Olver sagt, dass er den Behörden die Koordinaten des Fundortes mitteilen kann – neun Jahre, nachdem er ihn gefunden hat.

Der Fischer sagt, er wolle den Hinterbliebenen helfen

Der Fund sei etwa 55 km westlich der Stadt Robe, in einem geheimen Fischergebiet in Südaustralien, gemacht worden. Der 77-Jährige sagt, er habe die australische Behörde für die Sicherheit des Seeverkehrs kontaktiert, als er in den Hafen zurückgekehrte. Sie seien aber nicht sonderlich interessiert an seinem Fund gewesen.

Will einen Flügel der MH370 gefunden haben: Fischer Kit Olver. Bild: Screenshot / Sidney Morning Herald

Ein Beamter habe ihm gesagt, dass er wahrscheinlich einen Teil eines Schiffscontainers gefunden habe, der in diesem Gebiet von einem russischen Schiff gefallen war.

Olver sagt, dass er seine Geschichte erzählen wolle, um den Familien jener zu helfen, die an Bord von MH370 waren. Die Suche nach dem vermissten Flugzeug im südlichen Indischen Ozean blieb bisher erfolglos.

Eine gemeinsame Unterwassersuche Australiens, Malaysias und Chinas im Wert von 200 Millionen Dollar über zwei Jahre hinweg wurde im Januar 2017 beendet, nachdem keine Spur des Flugzeugs gefunden wurde.