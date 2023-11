Flaschenpost hält böse Überraschung bereit Ein australisches Paar hat am Strand eine Flaschenpost gefunden – mit überraschendem Inhalt: Eine Notiz offenbart, dass in der Flasche die Asche eines Verstorbenen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat das Paar den vermeintlichen Sand bereits ausgeleert. 02.11.2023

Ein australisches Paar findet eine Flaschenpost – mit überraschendem Inhalt: Eine Notiz offenbart, dass es die Asche eines Verstorbenen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat das Paar den vermeintlichen Sand bereits ausgeleert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Paar hat in Australien am Strand eine Flaschenpost gefunden.

Die Nachricht darin offenbart, dass in der Flasche die Asche eines Verstorbenen enthalten ist.

Als das Paar die Notiz liest, hat sie die Asche bereits ausgeleert, weil es diese für Sand hielt.

Den Vorfall haben die beiden in einem Video auf TikTok veröffentlicht.

Das australische Paar Rick und Crystal hat an einem Strand im hohen Norden von Queensland eine Flasche mit einer Notiz darin gefunden. Der Inhalt ist überraschend: Statt eines Liebesbriefs fanden Rick und Crystal die Asche eines Mannes namens Geoffrey.

In einem Video, das sie auf TikTok posten, halten sie den Vorfall fest. Darin ist zu sehen, wie Rick das, was er für Sand hält, aus der Flasche schüttet, um an die Notiz zu gelangen. Daraufhin liest er die Nachricht: «Hier liegt die Asche von Geoffrey. Wenn Sie sie finden, werfen Sie die Flasche bitte in die ablaufende Flut, damit ich meine Reise fortsetzen kann.»

«Ups», reagiert ein verdutzter Rick.

Zumindest für die TikTok-Community ist der Vorfall amüsant: «Das ist das Ende seiner Reise», scherzt ein Follower.