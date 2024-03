Flugzeug steuert 30 Minuten führerlos durch die Luft

Über dem Himmel Indonesiens sind gleich beide Piloten eines Passagierflugzeug der Batik Air Malaysia vom Typ Boeing 737-800 eingeschlafen. Archivbild: IMAGO/Olaf Schuelke

Auf einem Flug von Kedari in die indonesische Hauptstadt Jakarta schlafen beide Piloten ein. Eine halbe Stunde lang steuerte das Flugzeug ohne Kontrolle über Indonesien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem indonesischen Inlandsflug sind gleich beide Piloten in der Luft eingeschlafen.

Erst nach 28 Minuten reagierte der Pilot auf die Funkanfragen des Bodenpersonals.

Das Flugzeug landet schliesslich sicher in Jakarta. Mehr anzeigen

Das Kontrollzentrum in Jakarta hatte mehrmals vergeblich versucht, Kontakt mit dem Flugzeug aufzunehmen. Erst nach 28 Minuten reagierte der Pilot auf die Funkanfragen, berichtet die «Bild». Durch einen Untersuchungsbericht der Behörden war der Vorfall nun öffentlich geworden.

Demnach befand sich Flug BTK6723 am 25. Januar von Kedari in die indonesische Hauptstadt Jakarta. Nachdem der Flugkaptain die Airbus 320 der Fluggesellschaft Batik Air auf Flughöhe gebracht hatte, übergibt er an seinen Co-Piloten, um sich auszuruhen. Kurze Zeit später überkommt auch den zweiten Piloten die Müdigkeit und er schläft ein.

Schlafraub durch Baby-Geschrei

Bei den Vernehmungen entschuldigte sich der Co-Pilot. Massiver Schlafmangel wegen seiner familiärer Situation hätten zu dem Ausfall geführt. «Der stellvertretende Kommandant hat einen Monat alte Zwillinge. Seine Frau kümmerte sich um die Babys und er half ihr, während er zu Hause war», heisst es in einem Bericht.

Wenigstens hat der Schlafflug kein unglückliches Ende genommen. Nachdem der Pilot vom Bodenpersonal geweckt werden konnte, korrigierte er den abweichenden Kurs der Maschine. Das Flugzeug landet schliesslich sicher in Jakarta.