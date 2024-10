Eine Frau wurde von einem Postauto angefahren und verstarb an der Unfallstelle. (Symbolbild). Bild: Keystone/Urs Flüeler

Ein rückwärts fahrendes Postauto hat am Dienstagnachmittag in Bonstetten ZH eine Frau umgestossen. Die 77-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle starb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Die 77-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle starb.

Die Frau war hinter dem stehenden Postauto auf die Fahrbahn getreten, als dieses losfuhr. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle des Bahnhofs Bonstetten. Die genauen Umstände waren am Abend nicht geklärt.

Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf. Der Verkehr an der Bushaltestelle war mehrere Stunden lang eingeschränkt.

