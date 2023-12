Doppelte Gebärmutter: Frau in den USA bringt Zwillinge zur Welt Roxi Layla wurde am Dienstagabend geboren, ihre Schwester Rebel Laken am Mittwochmorgen, im University of Alabama Hospital, wie die Mutter über Social Media mitteilte. 24.12.2023

Eine Frau im US-Bundesstaat Alabama hat aufgrund einer angeborenen Anomalie zwei Gebärmuttern. Nun hat Kelsey Hatcher Zwillinge geboren – in jeder Gebärmutter wuchs ein Mädchen heran.

Jubel nach einer äusserst seltenen Geburt im US-Bundesstaat Alabama. Kelsey Hatcher hat aufgrund einer seltenen, angeborenen Anomalie zwei Gebärmuttern, in denen in den vergangenen Monaten zwei Mädchen heranwuchsen. In dieser Woche nun kamen die Zwillinge zur Welt.

Roxi Layla wurde am Dienstagabend geboren, ihre Schwester Rebel Laken am Mittwochmorgen – im University of Alabama Hospital, wie die Mutter über Social Media bekannt gab. «Sie haben also unterschiedliche Geburtstage. Baby A wurde am 19. und Baby B am 20. geboren. Es war ein sehr langer Tag, aber wir haben es geschafft.»

Das erste Baby wurde wie Hatchers ersten drei Kinder auf natürlichem Weg entbunden, während das zweite Kind per Kaiserschnitt zur Welt kam. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen Doppelschwangerschaft liegt Experten zufolge bei 1:1.000.000. Hatchers Schwangerschaft galt als Hochrisikoschwangerschaft, die Geburt wurde in der 39. Woche eingeleitet. Rund 20 Stunden hatte sie in den Wehen gelegen.