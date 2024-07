Feuer in Flüchtlingsunterkunft. Symboldbild: Friso Gentsch/dpa

In der Waadt ist am Freitagnachmittag eine Frau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die 69-Jährige und ihr Ehemann hatten nach Polizeiangaben versucht, die Bahngeleise zu überqueren, obwohl es an der Unfallstelle keinen Bahnübergang gibt.

Sie wollte zusammen mit ihrem Mann die Bahngeleise zu überqueren.

Trotz einer Notbremsung sei der Zug laut Polizeiangaben nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr zwischen Villeneuve VD und Roche VD, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Trotz einer Notbremsung sei der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Die Frau, die laut Communiqué im Wallis wohnte, verstarb noch auf der Unfallstelle. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Unfall.

Die Bahnlinie zwischen Lausanne und Brig war wegen des Unglücks mehrere Stunden lang unterbrochen.

