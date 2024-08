Nach dem Unfall wurde der Verkehr auf der Simmentalstrasse zwischen Wimmis und Latterbach für die Unfall- und Bergungsarbeiten wechselseitig geführt. Symbollbild: Keystone

Bei der Kollision von zwei Autos in Latterbach im Simmental ist am Freitagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 85-Jährige wollte bei der Verzweigung Oeystrasse in die Simmentalstrasse einbiegen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Kollision von zwei Autos in Latterbach im Simmental is eine Frau ums Leben gekommen.

Eine 85-Jährige verschätzte sich beim Abbiegen.

Bei ihr handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern. Mehr anzeigen

Aus noch zu klärenden Gründen kam es bei diesem Manöver zur Kollision mit einem Auto, dessen Lenker von Latterbach herkommend in Richtung Wimmis unterwegs war. Das teilten die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit.

Die Frau verstarb noch vor Ort. Bei ihr handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern. Unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft hat die Polizei Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Im Einsatz standen neben diversen Spezialdiensten der Kantonspolizei ein Ambulanzteam, das Care-Team Kanton Bern, die Feuerwehren Spiez, Wimmis, Diemtigen und Erlenbach im Simmental sowie Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern. Latterbach gehört zur Gemeinde Erlenbach im Simmental.

sda