Frau stirbt im Murtensee nach einem Schwächeanfall

Eine Frau ist nach einem Schwächeanfall beim Schwimmen im Murtensee gestorben. Obwohl die Rettungskräfte rasch eintrafen, konnte die 65-Jährige aus dem Kanton Luzern nicht mehr gerettet werden.

Die Frau befand sich in Not, als sie kurz vor 16 Uhr etwa hundert Meter vor dem Campingplatz in Avenches im Kanton Waadt schwamm, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Es gelang ihr jedoch, mit Hilfe einer Begleitperson eine nahegelegene Plattform zu erreichen. Daraufhin verlor sie das Bewusstsein. Auch eine Herzmassage durch die Rettungskräfte half nicht mehr.

