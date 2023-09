Tausende stürmen aufs Oktoberfest-Gelände

Oktoberfest 2023: Die letzten Vorbereitungen laufen

STORY: Das Kettenkarussell dreht sich schon, die Mass Bier schmeckt auch wieder – dabei ist die Wiesn 2023 noch gar nicht losgegangen. Die letzten Vorbereitungen laufen noch an und in den Zelten, damit am Samstag dann alles bereit ist für den Anstich um 12 Uhr. O-TON CLEMENS BAUMGÄRTNER, WIESN-CHEF: «Die wichtigste Neuerung, die wir haben: Wir haben kostenloses Trinkwasser aus vier Brunnen auf der Wiesn. Das heisst, alle, die mit ihren Kindern mit der Familie auf die Wiesn gehen, die können jetzt etwas günstiger – nämlich nicht in einem Zelt für zehn oder elf Euro pro Liter – sondern eben für umsonst Wasser zapfen in einem mitgebrachten Gefäss. Bitte kein Glas mitnehmen, sondern Plastik oder ähnliches.» Drei neue Fahrgeschäfte gibt es dieses Jahr. Und da kann einem teilweise ganz schön schwindelig werden. Wer es lieber ruhiger mag, fühlt sich vielleicht im Zelt wohler. O-TON PETER INSELKAMMER, SPRECHER WIESNWIRTE: «Der Bierpreis bewegt sich so zwischen 14 Euro und 14,80 Euro. Im Schnitt irgendwo bei 14, 40 Euro. Er ist natürlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ungefähr entsprechend dem, was auch die Inflation ausmacht – zu sechs bis sieben Prozent im Schnitt. Und das ist das, was wir auch brauchen. Wir haben natürlich – wie immer – gestiegene Kosten. Auch was das Thema Mitarbeiter angeht. Auch das ist ganz wichtig, dass wir hier nochmal deutliche Aufschläge auf die Löhne bezahlen können, weil wir brauchen die Leute.» Ab dem 16. September liegt dann über München wieder der Duft von gebrannten Mandeln, wenn das 188. Oktoberfest startet.

16.09.2023