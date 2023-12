Ein Fussgänger wurde in Küssnacht beim Überqueren eines Zebrastreifens schwer verletzt und verstarb später. Bild: Kapo SZ

In Küssnacht SZ ist am Freitagnachmittag ein 89-jähriger Fussgänger beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und verletzt worden. Er verstarb in der Nacht auf Samstag im Spital.

Der 89-Jährige überquerte am Freitag mit einer anderen Person im Oberdorf um 17.15 Uhr den Fussgängerstreifen bei einer Bushaltestelle, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte. Dabei wurde er vom Auto eines 18-Jährigen erfasst und verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in ein ausserkantonales Spital gebracht, wo er später verstarb.

jc, sda