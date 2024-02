Hochseilartist Freddy Nock starb im Alter von 59 Jahren. Archivbild: Keystone

Für verstorbenen Schweizer Hochseilartist Freddy Nock findet in knapp drei Wochen in Märstetten TG eine öffentliche Gedenkfeier statt. Der 59 Jahre alt gewordene Nock war in der ersten Februarwoche tot in seiner Wohnung in Uerkheim AG aufgefunden worden.

Mit einer öffentlichen Gedenkfeier will sich die Gemeinde in Märstetten TG von Freddy Nock verabschieden.

Märstetten ist der Wohnort von Nocks Vater.

Der Schweizer Hochseilartist starb am 7. Februar im Alter von 59 Jahren.

Märstetten ist der Wohnort von Nocks Vater.

Der Schweizer Hochseilartist starb am 7. Februar im Alter von 59 Jahren. Mehr anzeigen

Gemeinsam mit Adrian Bolzern, dem Seelsorger der Zirkusleute, Schaustellenden und Markthändler der Schweiz, sei unter Mitwirkung von Vater Alfred Nock der Plan entstanden, das Leben von Freddy Nock bei einem ökumenischen Anlass zu würdigen, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Märstetten ist der Wohnort von Nocks Vater.

Der ökumenische Anlass am 18. März sei für Zirkusleute, Schaustellende, Marktfahrer und ihre Freunde. Vorgängig zur Gedenkfeier findet die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.

«Unser Papi starb an einem gebrochenen Herzen.»

«Die Veranstalter der Gedenkfeier, die Freddy Nock so nahe, aber doch nicht nahe genug standen, um auch in sein Innerstes zu sehen, wissen: Gelebtes Leben besteht immer aus Gegensätzen», hiess es weiter. Nicht nur im Showbusiness gebe es Hochs und Tiefs.

Den vier Töchtern liege viel daran, dass man ihren Post in den sozialen Medien respektiere: «Unser Papi starb an einem gebrochenen Herzen.»

Der 1964 im Kanton Aargau geborene Freddy Nock war vielfacher Rekordhalter. Er stammte aus der traditionsreichen Zirkusfamilie Nock. Der Hochseilartist suchte im Leben die Extreme und lotete die Grenzen aus. Seit dem Ende der 1990er-Jahre erreichte er mit seinen Darbietungen auf dem Hochseil mehr als 20 Weltrekorde.

ga, sda