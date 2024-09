Vier Tote nach Schüssen an US-Schule: Teenager festgenommen

Washington/Winder, 05.09.2024: VIER TOTE AN US-SCHULE: Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Georgia werden mindestens zwei Schüler und zwei Lehrer getötet TÄTER ERST 14 JAHRE ALT Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei dem Schützen um einen Schüler Über das mögliche Motiv des Schützen machte die Polizei keine Angaben Nach der Tat gibt es viele offene Fragen In den USA gehören tödliche Schüsse zum Alltag, Schusswaffen sind leicht erhältlich und im grossen Stil im Umlauf

06.09.2024