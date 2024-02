In der Schweiz wird Eurodreams in der Deutschschweiz von Swisslos und in der französischsprachigen Schweiz von der Loterie Romande betrieben. Der Hauptgewinn ist eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren. Symbolbild: Keystone

Ein Glückspilz hat in der Eurodreams-Lotterie am Donnerstagabend eine monatliche Rente von 2222 Franken über fünf Jahre gewonnen. Er oder sie hatte die sechs richtigen Zahlen 3, 5, 8, 14, 16 und 21 angekreuzt, wie die Loterie Romande mitteilte.

Der Treffer wurde in einem der acht europäischen Länder gemacht, die das neue Spiel anbieten. Neben der Schweiz sind das Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal und Spanien.

In der Schweiz wird Eurodreams in der Deutschschweiz von Swisslos und in der französischsprachigen Schweiz von der Loterie Romande betrieben. Die Ziehung des Spiels findet jeweils am Montag- und Donnerstagabend statt.

Der Hauptgewinn ist eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren. Dazu muss man die 6 richtigen Zahlen sowie eine Sonderzahl namens «dream» tippen.

lena, sda