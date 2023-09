Festival «Burning Man» versinkt im Schlamm

Black Rock City, 04.09.23: WÜSTENFESTIVAL «BURNING MAN» Zehntausende Besucher sitzen nach heftigen Regenfällen am Wochenende auf dem Gelände im US-Bundesstaat Nevada fest Alle Zugänge zum Gelände seien gesperrt, teilte der Sheriff von Washoe County mit Die Organisatoren baten die Besucher schon am Samstag, Nahrung und Wasser zu sparen TODESFALL «WÄHREND DES REGENS» Ein Mensch starb, wie der Sender CNN in der Nacht zum Sonntag unter Verweis auf das Sheriff-Büro meldete JÄHRLICHES FESTIVAL IN DER WÜSTE Es lockt traditionell Künstler, Techno-Fans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt an

05.09.2023