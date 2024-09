Ein mutmasslicher Einbrecher wurde von der Frau, die ihn bei seinem Einstiegsversuch in ihr Haus erwischt hatte, im Supermarkt wiedererkannt. (Symbolbild) IMAGO/Sipa USA

Auch die Polizei braucht manchmal etwas Glück: Erst durch ein zufälliges Wiedererkennen im Supermarkt konnte ein Einbrecher festgenommen werden.

afp/gab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau überrascht einen Einbrecher bei dem Versuch, durch ein Fenster in ihr Haus einzusteigen. Der Mann flüchtet.

Drei Stunden später erkennt sie ihn in einem Supermarkt wieder und ruft die Polizei.

Die alarmierten Beamten nehmen den mutmasslichen Täter vor dem Geschäft fest. Mehr anzeigen

Drei Stunden nachdem sie einen Mann bei einem Einbruchsversuch in ihr Haus ertappte, hat eine Frau den mutmasslichen Täter in einem Supermarkt im hessischen Lohfelden wieder getroffen. Die von ihr alarmierten Beamten nahmen den 27-Jährigen daraufhin vor dem Geschäft fest, wie die Polizei am Mittwoch in Kassel mitteilte.

Zuvor hatte der wohnungslose Mann versucht, ein Fenster des Einfamilienhauses der Frau aufzuhebeln. Als die Bewohnerin verdächtige Geräusche hörte und den Mann zur Rede stellte, ergriff er die Flucht. Eine Fahndung der Ermittler blieb zunächst erfolglos – erst durch das zufällige Treffen im Supermarkt konnte der Mann festgenommen werden.