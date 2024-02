Mehrere Katastrophen-Einsatzteams haben in der Kleinstadt Washington (North Carolina) das Staubecken des örtlichen Bachs Jack's Creek nach dem Autowrack der Vermissten durchsucht. Screenshot WNCT/Twitter

Einem Hobby-Detektiv ist es gelungen, mit einem Unterwasser-Sonargerät Licht ins Dunkel eines ungelösten Vermisstenfalls aus dem Jahr 1982 zu bringen. Damals verschwanden drei Freunde spurlos aus einer US-Kleinstadt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor 41 Jahren verschwinden drei Freunde spurlos auf der gemeinsamen Heimfahrt von einem Kneipenabend.

Nun hat ein Hobby-Detektiv den Vermisstenfall gelöst.

Er fand das Autowrack mit einem Unterwasser-Sonargerät aus dem Internet im Gemeindeteich.

Die Polizei fand darin menschliche Überreste und bestätigte schliesslich die Identität der Vermissten. Mehr anzeigen

Im Dezember 1982 verschwanden die drei Freunde William C., David M. und Michael N. spurlos von der Bildfläche. Nach einem feucht-fröhlichen Kneipenabend in der US-Kleinstadt Washington (North Carolina) verliessen die drei die Bar in einem Chevrolet Camaro und kamen nie zuhause an. Seitdem rätseln ihre Familien und die Polizei, was ihnen auf dem Heimweg zugestossen sein könnte.

Trotz wochenlanger Polizeisuche konnte das Auto nie gefunden werden. 41 Jahre lang lebten die Familien der Vermissten in Ungewissheit – bis zum 10. Februar 2024, als Hobby-Detektiv Jason Souhrada der Polizei einen ungewöhnlichen Fund meldete.

Schon als Kind hatte er von dem mysteriösen Vermisstenfall in seiner Gegend gehört. Das Schicksal der drei Freunde liess ihn nicht los. Also fuhr er den mutmasslichen Heimweg des Trios Jahrzehnte später nochmals ab und bemerkte dabei ein Staubecken des örtlichen Bachs. Den Polizeiberichten entnahm er, dass der künstliche Teich 1982 nicht abgesucht worden war, da er für Boote damals nicht zugänglich war.

UPDATE: Decades-old mystery surfaces as car with crucial evidence is unearthed from Jack's Creek in Beaufort County.



READ MORE: https://t.co/sfdTXP6rKD



Aerial video courtesy of Steven Ward Smith. pic.twitter.com/9lLTI3LXol — Tyler Hardin (@TylerDHardin) February 13, 2024

Konnte das Auto am Grund des Teiches liegen? Kurzerhand bestellte sich Souhrada im Internet ein billiges Unterwasser-Sonargerät, montierte es auf sein Boogie Board und suchte das drei bis vier Meter tiefe Staubecken ab. Er wurde fündig. «Ich sah etwas auf dem Monitor, das wie ein Auto auf dem Dach aussah. Ich war mir allerdings nicht sicher...», erzählt er dem örtlichen TV-Sender «WITN».

Polizeitaucher bestätigen den Fund

Der Hobby-Detektiv gab der Polizei Bescheid, die zuerst ein Tauchteam losschickte und nach einer Bestätigung der Profis das Staubecken trockenlegen liess. In dem Wrack fand man menschliche Überreste. Die Polizei bestätigte nun, dass es sich dabei um die drei Vermissten handelt.

Stacy Drakeford, Direktorin der Washingtoner Polizei und Feuerwehr, teilte WITN darüber hinaus mit, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer mit dem Chevy Camaro von 1975 übereinstimmt, in dem sich William C., David M. und Michael N. befanden. Einer Pressemitteilung zufolge war das Auto in schlechtem Zustand, nur die Reifen, der Antriebsstrang und ein Teil des Rahmens waren übrig geblieben.

CONTINUING COVERAGE: Car found in Jack's Creek confirmed as 1975 Chevy Camaro linked to missing men.



DETAILS: https://t.co/tVT3VjOeYv pic.twitter.com/f9lTilZApO — Tyler Hardin (@TylerDHardin) February 14, 2024

Die Familien der Verunglückten reagieren erleichtert. Lea, die Tochter des verstorbenen Wlliam C.: «Ich war ein kleines Mädchen und werde die Details der Nacht nie vergessen, in der mein Papa nicht mehr nach Hause kam. Ich bin Jason Souhrada so dankbar, dass er uns und den beiden anderen Familien endlich Gewissheit verschafft hat.»