Während Strandausflügen muss man auf einigen Kreuzfahrten nichts anhaben. Bild: Instagram/@cruisebare

Nackte Tatsachen: Auf einigen Kreuzfahrten können sich FKK-Fans völlig austoben. Ein Passagier hat nun verraten, wie es auf einem solchen Schiff zugeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nackt auf dem Ozean: Für FKK-Fans gibt es spezielle Kreuzfahrtangebote.

Passagiere sind an Bord des Schiffes den ganzen Tag im Eva- oder Adamskostüm unterwegs.

Ein Passagier berichtet, welche Erfahrungen er auf einem Nackt-Schiff mit 2000 Reisenden gemacht hat.

Einfach mal die Seele und alles andere auch baumeln lassen: Es gibt für nahezu jeden Geschmack die passende Kreuzfahrt – zum Beispiel, wenn man gerne den ganzen Tag lang im Eva- oder Adamskostüm unterwegs ist. Ein Passagier hat nun detailliert berichtet, wie es auf der Blüttel-Kreuzfahrt wirklich zugeht.

Der 67-jährige Mann war mit seiner Frau (61) und 2000 anderen Passagieren eine Woche lang in der Karibik unterwegs, wie er in einem Frage-Antwort-Beitrag auf Reddit erzählt. Viel Gepäck dürfte niemand dabei gehabt haben: Der Reiseveranstalter «Bare Cruises» organisiert die grössten Nackt-Kreuzfahrten der Welt.

Jede Gelegenheit wird genutzt, um nackt zu sein

Wie also ist die Stimmung auf einem Schiff, wenn es an Bord nichts zu verstecken gibt? Generell «super entspannt», findet der Mann. Er betont, dass die Reise – seine erste FKK-Kreuzfahrt überhaupt – «keine Swinger-Kreuzfahrt oder eine sexuell positive Veranstaltung war».

Die Menschen nutzten aber «normalerweise jede Gelegenheit, nackt zu sein, weil das ja der Sinn der Kreuzfahrt ist». Einen Kleiderzwang gibt es auf dem Schiff nur 30 Minuten vor Ankunft in einem Hafen und 30 Minuten nach der Abfahrt. Dann mache der Kapitän entsprechende Durchsagen. Auch im Speisesaal und in den Restaurants sei Kleidung vorgeschrieben gewesen.

Das Publikum habe «sehr viel FKK-Erfahrung» mitgebracht und sei in der Mehrheit etwas älter gewesen. «Ich würde sagen, die meisten waren zwischen 50 und 70 Jahre alt. Es gab viele schwule Männer, aber wenig lesbische Frauen, soweit ich das beurteilen kann. Aber ich denke, sie würden sich wohlfühlen. Es ist ein offenes Publikum.»

Die Leute sind sehr respektvoll

Das Personal des Schiffes sei bekleidet gewesen, «mit Ausnahme eines Mann-Frau-Duos», das im Theater auftrat. Nach dem Verständnis des Insiders sind keine Angestellten der Reederei verpflichtet, an der Nackt-Kreuzfahrt teilzunehmen, wenn sie sich nicht wohlfühlen.

Nach dem «Attraktivitätsniveau» auf dem Schiff gefragt, antwortete der Mann: «Kreuzfahrten sind anscheinend für Menschen attraktiv, die gerne essen und herumliegen, also gab es eine Menge dicker Leute.» Die meisten Passagiere seien US-Amerikaner gewesen, aber es seien auch Europäer und Australier an Bord gewesen.

Sorgen, dass von anderen Passagieren heimlich Fotos und Videos gemacht werden, müsse sich niemand machen. «Ich hatte mich vor Abfahrt im Internet informiert und kein einziges Foto von der Kreuzfahrt gesehen, abgesehen von offiziellen Gruppenfotos, für die die Leute freiwillig posieren.»

Aus diesen Gründen sei er nicht besorgt gewesen. «Die Leute sind sehr respektvoll, und jeder weiss, dass man keine Fotos von anderen Menschen machen darf. Fast niemand hatte ausserhalb seiner Kabine ein Handy bei sich.»

Nackt an der Bar

Auch um die Hygiene müsse man sich keine Gedanken machen. Die Passagiere hätten immer ein Handtuch zum Sitzen dabei, und wer es einmal vergessen hatte, fand «überall auf dem Schiff saubere Handtücher».

Witzig zu beobachten sei es gewesen, dass sich «viele Leute für die Nacht anzogen, nachdem sie den Tag nackt in der Sonne verbracht hatten. Nach 18 Uhr gab es also eine wilde Mischung aus Nackten, normal Gekleideten und Frauen in sexy Kleidung wie durchsichtigen Blusen.»

Diese Kombination sei in den Bars ziemlich seltsam gewesen, «machte für mich aber auch den Reiz der Kreuzfahrt aus». Überhaupt sei die Blüttel-Kreuzfahrt eine tolle Erfahrung gewesen: «Baden, abhängen, tanzen, in Bars gehen: Ich konnte eine Menge lustiger Dinge nackt tun.»