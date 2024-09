IKEA hat seine ikonische blaue Tasche neu gestaltet – es gibt nur ein Problem

Mit diesem tragbaren Kissen fördert IKEA einen gesünderen und ausgewogeneren Lebensstil und lädt die Menschen dazu ein, sich wohlverdiente Pausen zu gönnen. Ikea

IKEA lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, jetzt wurde eines der kultigsten Produkte überarbeitet: die blaue FRAKTA-Tasche. Das neue Design ist clever und überrascht – doch einen Haken gibt es.

In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur The Secret Little Agency hat IKEA eine neue Version der ikonischen Tasche auf den Markt gebracht. Sie kann nun in ein tragbares Kissen namens RESTEN umgewandelt werden.

Das neue Modell behält das vertraute Design der «Frakta» bei, unterscheidet sich aber durch seine Polsterung und bietet denjenigen, die sie benutzen, optimalen Komfort.

Ideal für Pausen im Büro, bei Fahrten mit dem Auto oder sogar im Freien, verkörpert dieser Kissensack die Idee, dass Entspannung in den Alltag integriert werden kann. IKEA schafft es so, funktionales Design mit einer sozialen Botschaft zu verschmelzen.

Eine Kampagne für einen ausgewogeneren Lebensstil

Diese Initiative ist Teil einer Kampagne, die bislang ausschliesslich in Singapur durchgeführt wird, einem Land, in dem Schlafmangel ein echtes gesellschaftliches Problem darstellt. Mit dem tragbaren Kissen fördert IKEA einen gesünderen und ausgewogeneren Lebensstil und fordert die Bevölkerung auf, sich wohlverdiente Pausen zu gönnen.

Die Kampagne wurde Anfang September gestartet und ist bereits ein grosser Erfolg, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Trotz des grossen Zuspruchs ist der RESTEN-Kissensack jedoch noch nicht in Europa erhältlich, doch angesichts des Erfolgs dürfte es nicht mehr lange dauern, bis er auch hierzulande auf den Markt kommt.