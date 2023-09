Hier stürzte der Jäger offenbar ab. Rega / Kantonspolizei Graubünden

Er stürzte wohl nahe seines Jagdpostens im bündnerischen Innerferrera ab. In steilem, unwegsamen Gelände ist die Leiche eines 42-jährigen Jägers gefunden worden.

Der 42-jährige sei ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Graubünden und der Kantonspolizei zufolge in steilem, unwegsamem Gelände abgestürzt. Mehr anzeigen

Am Dienstag ist in Innerferrera ein lebloser Jäger aufgefunden worden. Der Mann war nahe eines Jagdpostens in steilem, unwegsamem Gelände abgestürzt. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mit.

Der 42-Jährige begab sich demnach am Montagabend zu einem Jagdposten im Gebiet unterhalb Mut Grischol, mit der Absicht am frühen Morgen des Folgetags zu jagen. Als er am Dienstagvormittag telefonisch nicht erreicht werden konnte, starteten seine Jagdkollegen eine Suche.

Der Jäger wurde schliesslich kurz vor 13 Uhr leblos unterhalb besagtem Jagdposten aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Graubünden und der Kantonspolizei ist der Tod des Jägers auf einen Sturz im steilen und unwegsamen Gelände zurückzuführen.

Zur Bergung des Verunfallten kam ein Rega Helikopter zum Einsatz. Für die Betreuung der Familienangehörigen wurde das Care-Team Graubünden aufgeboten.