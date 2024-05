Eine Taxifahrt wurde für zwei junge Frauen zum Albtraum. IMAGO/Geisser (Symbolbild)

Tagtäglich werden in der Schweiz Frauen sexuell belästigt. Dass auch eine vermeintlich sichere Taxifahrt zum Albtraum werden kann, zeigt ein Vorfall aus dem Kanton Schwyz.

Die beiden 21 und 23 Jahre alten Frauen befanden sich auf dem Nachhauseweg vom Frühlingsfest in Seewen SZ.

Das Taxiunternehmen wollte sich zu dem Vorfall nicht äussern. Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen aufgenommen. Mehr anzeigen

Für Frauen kann der Nachhauseweg nach dem Ausgang rasch zu einer unangenehmen Erfahrung werden. Schliesslich kommt es gerade im öffentlichen Verkehr gehäuft zu sexuellen Belästigungen. Das Taxi stellt dabei meist eine sichere — wenn auch teure Alternative dar.

Dass sich diese Annahme ins Gegenteil verkehren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Schwyz. Zwei Junge Frauen berichten gegenüber «20 Minuten», wie eine Taxifahrt nach dem Frühlingsfest in Seewen für sie zur Horrorfahrt wurde.

So machten sich die beiden am frühen Sonntagmorgen zunächst mit dem Bus auf den Nachhauseweg. Weil der nächste Bus in Ibach jedoch erst in einer halben Stunde gefahren wäre, beschlossen die beiden jungen Frauen S. (23) und J. (21) kurzerhand, ein Taxi zu nehmen, welches Ihnen an der Haltestelle entgegenkam.

«Meine Freundin fragte nach dem Preis und war erstaunt, dass der Fahrer nur 10 Franken für die Fahrt wollte», berichtet S. Normalerweise wären eher mindestens 20 Franken fällig.

Chauffeur verriegelt die Türen

Rasch sei es den beiden jedoch mulmig geworden. Denn während der Fahrt habe der Fahrer «komische Fragen» gestellt. So habe er sich mehrmals erkundigt, ob die beiden volljährig seien, zudem machte er Komplimente über das Aussehen der jungen Frauen.

Gegen Ende der Fahrt sei die Lage dann eskaliert. «Gerade bevor ich aussteigen wollte, hat er die Türen verriegelt und nichts weiter gesagt», berichtet S. Die jungen Frauen hätten den Fahrer lautstark aufgefordert, sie gehen zu lassen. Der Mann entriegelte die Türen und liess S. gehen. Ihre Freundin J. verblieb im Fahrzeug, um nach Hause zu gelangen.

Erst nach Drohung mit Polizei liess er sie gehen

Diese berichtet, wie der Chauffeur sie anschliessend weiter bedrängte. So habe er sich wiederholt zu ihr gelehnt und ihr ins Gesicht geschaut: «Deshalb weiss ich, dass er braune Augen hatte.» Die junge Frau verlangte schliesslich, sofort zu bezahlen und das Fahrzeug zu verlassen.

Der Chauffeur aber habe nur gefragt: «Wollen Sie wirklich bezahlen, wir können das Ganze für eine Gegenleistung auch gratis machen?» Währenddessen habe er versucht, die junge Frau zwischen den Beinen zu berühren. Nun geriet die 21-jährige in Panik.

«Ich habe ihm die Hand weggeschlagen und mit der Polizei gedroht», berichtet J. Dann erst hörte der Chauffeur auf und liess sie nach einer Twint-Überweisung von 15 Franken aussteigen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Sie sei nach Hause gerannt und habe geprüft, dass der Fahrer ihr mit seinem Taxi nicht gefolgt sei. Schliesslich verständigte sie die Kantonspolizei Schwyz, die gegenüber der Zeitung den Anruf und entsprechende Ermittlungen bestätigt.

Nach dieser Erfahrung wollen die beiden Frauen auf Taxifahrten verzichten. «Lieber warten wir nächstes Mal 30 Minuten auf den Bus oder fahren selber», sagt die 23-jährige S. zu «20 Minuten». Das betroffene Taxiunternehmen wollte sich gegenüber der Zeitung nicht äussern.