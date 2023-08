Waldbrände wüten weiter in Portugal – auch Ferienregion betroffen Eines der Feuer war am Samstag in der Region Alentejo ausgebrochen. Rasch breiteten sich die Flammen in Richtung Süden aus, wo die Algarve liegt, eine der beliebtesten Ferienregionen in Portugal. 08.08.2023

Zahlreiche Waldbrände halten in Portugal die Feuerwehr auf Trab. Doch auch der Zivilschutz und weitere Helfer*innen müssen mit anpacken, um die Flammen zu bekämpfen.

Die drei grössten Feuer in Odemira im Südwesten, in Leiria im Zentrum sowie in Cinfães im Norden des Landes wurden am Dienstag von insgesamt gut tausend Einsatzkräften bekämpft, wie die Zeitung «Público» unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. In Odemira habe man rund 1400 Menschen aus 19 Ortschaften und einem Campingplatz in Sicherheit bringen müssen.

Aktive Brände gab es am Dienstag den amtlichen Angaben zufolge in circa 15 Gebieten des beliebten Ferienlandes. Es habe viele Verletzte gegeben, vorwiegend Einsatzkräfte, hiess es.

Teils über 40 Grad heiss

Bei hohen Temperaturen von zum Teil deutlich über 40 Grad und bei starken Winden warnte der Wetterdienst IPMA vor einem Waldbrandrisiko der fünften und höchsten Stufe in mehr als der Hälfte des portugiesischen Territoriums, vor allem im Norden und im Zentrum des Landes einschliesslich der Hauptstadt Lissabon.

Ab dem Wochenende werde das Risiko wegen sinkender Temperaturen deutlich zurückgehen, hiess es. Zur Waldbrandgefahr trägt auch die lange Trockenheit bei.

Das Innenministerium schloss trotz der Warnungen die Ausrufung des Notstandes aus. Die Arbeit der Einsatzkräfte sei sehr wirksam, und ausserdem werde ein Rückgang der Temperaturen erwartet, hiess es.

Waldbrände wüten neben der Autobahn A1 nahe Cardosos in der portugiesischen Region Leiria. Eine Frau betrachtet die Zerstörung durch die Flammen im portugiesischen Leiria.

Seit Jahresanfang gab es in Portugal nach amtlichen Angaben bereits mehr als 5600 Brände, die insgesamt knapp 25'000 Hektar Natur zerstört haben. Das entspricht einer Fläche von 35'000 Fussball-Feldern. Die schlimmsten Brände gab es in den vergangenen Wochen.

Spanien konnte Situation unter Kontrolle bringen

Im Nachbarland Spanien war die Lage unterdessen trotz einer neuen Hitzewelle, die nach Warnung des Wetterdienstes Aemet ein erhöhtes Waldbrandrisiko bedeutet, deutlich entspannter. Es gab am Dienstag nur wenige kleinere Brände, die alle unter Kontrolle waren.

Die Hitzewelle soll am Mittwoch ihren Höhepunkt erreichen. Laut Aemet wird es dann Temperaturen von bis zu 44 Grad in der Region um die Hauptstadt Madrid sowie in Jaén in Andalusien geben. Die Balearen sowie die ganze Mittelmeerküste bleiben demnach diesmal verschont.

