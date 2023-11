Ein Kampfhelikopter des Typs Tiger. IMAGO/Björn Trotzki (Archivbild)

Ein Kampfhelikopter der deutschen Bundeswehr ist in Frankreich verunglückt. Die Maschine geriet offenbar in eine Hochspannungsleitung und stürzte ab. Die Piloten blieben unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kampfhelikopter der deutschen Bundeswehr vom Typ Tiger ist während eines Ausbildungsfluges in Frankreich abgestürzt.

Die Maschine geriet offenbar in eine Hochspannungsleitung.

Laut einem Sprecher des Heeres seien die zwei Soldaten bei dem Aufprall am Boden nach einer ersten Untersuchung unverletzt geblieben und konnten die Maschine selbst verlassen. Mehr anzeigen

Ein deutscher Kampfhelikopter vom Typ Tiger ist am Mittwoch bei einem Ausbildungsflug in Frankreich abgestürzt. Die Maschine geriet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem Ausbildungsflug in eine Hochspannungsleitung.

Ein Sprecher des Heeres sagte, bei dem Aufprall am Boden seien die zwei Soldaten an Bord nach einer ersten Untersuchung unverletzt geblieben und konnten die Maschine selbst verlassen. Sie waren vom Militärstandort Le Luc aus gestartet und gegen 15.00 Uhr etwa 80 Kilometer nordwestlich davon verunglückt. Der Unfall wird vom General Flugsicherheit der Bundeswehr untersucht.

dpa/toko