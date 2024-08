Für seine Warnung benutzte der Kanton Zürich die Handy-Applikation Alertswiss. (Archivbild) Keystone

Warnunge des Kantons Zürich: In Oberrieden hat sich bei einem Hausbrand starker Rauch entwickelt. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen ausschalten.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kanton Zürich warnt vor starkem Rauch mit unangenehmen Geruch nach einem Hausbrand in Oberrieden.

Nachbarn in der Umgebung der Dörflistrasse 43 sollten Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten.

Das betroffene Gebiet soll weiträumig umfahren werden. Mehr anzeigen

Auf dem Alertswiss-Warndienst des Bundes hat der Kanton Zürich am Samstagmittag vor starkem Rauch wegen eines Hausbrands in Oberrieden gewarnt. Nachbarn in der Umgebung der Dörflistrasse 43 sollten Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten.

Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch, schrieb der Kanton Zürich weiter. Es müsse mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden. Das betroffene Gebiet sei weiträumig zu umfahren.

sr, sda