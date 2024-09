So viele Kesb-Fälle wie noch nie

Oder-Hochwasser steigt: Brandenburg bereitet sich auf Überschwemmungen vor

Frankfurt, 23.09.2024: Die Pegelstände steigen. Entlang der Oder in Brandenburg bereiten sich die Menschen auf Überschwemmungen vor. Der Pegelstand in Frankfurt (Oder) lag am Sonntagnachmittag bei 4,30 Metern. Es gilt Alarmstufe 1. Normalerweise liegt der Pegel bei etwa 2,10 Metern. Zu Beginn der neuen Woche wird eine Verschärfung der Lage erwartet. Krisenstäbe beobachten die Entwicklung der Flut genau. Laut Pegelportal des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt soll Frankfurt (Oder) am Dienstag Alarmstufe 3 erreichen. Am Mittwochabend könnte dann die höchste Stufe 4 ausgerufen werden. Der Richtwert dafür liegt bei einem Pegelstand von 6 Metern. Die Prognose ist jedoch mit Unsicherheiten behaftet.

