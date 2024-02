Die Solothurner Polizei rückte am Sonntag zu einem Feld bei Grenchen aus, wo ein Kleinflugzeug abgestürzt war. Symbolbild: Keystone

Auf einem Feld in der Nähe des Flugplatzes Grenchen SO ist am Sonntagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte den Flugunfall auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Weitere Angaben konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. Ein Post von 20 Minuten auf X (ehemals Twitter) zeigte das völlig zerstörte Wrack des Flugzeugs auf einer Wiese.

Ein News-Scout, der den Absturz hautnah miterlebt hat, schildert «20 Minuten» die Szenen so: «Das Kleinflugzeug ist einfach senkrecht in den Boden gekracht. Ich bin immer noch total schockiert.»

In Grenchen SO befindet sich ein bedeutender Schweizer Regionalflugplatz. Laut Angaben des Betreibers zählt der Flughafen Grenchen rund 60'000 Flugbewegungen pro Jahr.

