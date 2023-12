Ein Mitglied der Protestgruppe "Letzte Generation" besprüht einen Weihnachtsbaum in der Leipziger Mädler-Passage. dpa

Das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr in Berlin leuchteten in den vergangenen Monaten bereits orangefarben, nachdem Klimaschützer sie mit Farbe besprüht hatten. Nun traf es die Symbole der Weihnachtszeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In ganz Deutschland besprühen Klima-Aktivisten der «Letzten Generation» Weihnachtsbäume mit orangener Farbe aus Feuerlöschern.

Mit der Aktion will die Gruppe ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dass der Klimawandel auch an Weihnachten nicht vergessen werden darf.

Bäume in Berlin, Leipzig, München, Oldenburg, Rostock, Kiel und Nürnberg wurden in Mitleidenschaft gezogen. Mehr anzeigen

Aktivisten der Klimaschutzgruppe «Letzte Generation» haben in mehreren deutschen Städten Weihnachtsbäume mit oranger Farbe besprüht. In Berlin traf es am Mittwochvormittag einen grossen Weihnachtsbaum vor dem Bundesrat nahe dem Potsdamer Platz. Zwei Demonstranten verteilten die Farbe aus zu Sprühpistolen umgebauten Feuerlöschern und liessen sich dabei filmen und fotografieren.

Besprüht wurde nach Angaben der Letzten Generation auch ein aufwendig geschmückter Baum in der Leipziger Mädlerpassage. Die Polizei sperrte den Bereich ab und ermittelt. Nach Angaben der Polizei wurden auch in Oldenburg, München und Nürnberg Bäume von Aktivisten eingefärbt. Nach Angaben der Klimaschützer gab es auch in Rostock und Kiel Aktionen.

Zumindest der Baum in München habe die Farbe problemlos mit einem Wasserschlauch abgespült werden können, berichtet die «Süddeutsche Zeitung».

German climate change activists are targeting Christmas trees this year.



Christmas trees in Berlin, Oldenburg, Kiel, Leipzig, Rostock, Munich and Nuremberg have been destroyed. pic.twitter.com/mcjURctdCE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2023

Fotos zeigten Demonstranten mit Plakaten mit der Aufschrift «Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe = Klimaschutz». Simon Lachner, Sprecher der «Letzten Generation», erklärte dazu in einer Pressemitteilung: «Inmitten blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung lässt es sich leicht vergessen: Wir rasen mit Vollgas in die Katastrophe und unsere Regierungen scheitern in Dubai gerade krachend daran, die Notbremse zu ziehen und den überlebensnotwendigen Ausstieg aus den Fossilen Energien zu beschliesen.»

Weiter heisst es: «Die ‹Letzte Generation› vor den Kipppunkten ruft besonders an diesem Weihnachten dazu auf, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, alles Friedliche in unserer Macht Stehende zu unternehmen, um eine 3 Grad heissere Welt bis zum Ende dieses Jahrhunderts noch zu verhindern.»

«Letzte Generation» besprüht Weihnachtsbäume deutschlandweit Die Klima-Aktivistengruppe Letzte Generation hat in der Leipziger Mädler-Passage einen Weihnachtsbaum mit Farbe besprüht, ebenso wie jenen vor dem Bundesrat in Berlin und Christbäume in weiteren deutschen Städten. 14.12.2023

Die Letzte Generation demonstriert und protestiert seit Anfang 2022 mit Strassenblockaden und weiteren Aktionen für mehr Klimaschutz. Mit Farbe wurden unter anderem auch das Brandenburger Tor und das Kanzleramt in Berlin besprüht. Zahlreiche Ermittlungsverfahren und Prozesse laufen gegen Mitglieder der Gruppe, viele wurden bereits verurteilt.

dpa/tgab