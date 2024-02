Eine Unterwasseraufnahme des Wracks der Galeone San José. X/Radionica

1708 sank die Galeone San José vor der Küste Kolumbiens. An Bord: Gold, Silber und Edelsteinen im Wert von geschätzt mehreren Milliarden Franken. Die Schätze sollen nun an die Oberfläche zurückkehren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Regierung Kolumbiens will mittels Expedition Gegenstände aus dem versunkenen Wrack der Galeone «San José» bergen.

Das Schiff war im Jahr 1708 mit Gold, Silber und Edelsteinen im Wert von geschätzt mehreren Milliarden Franken an Bord gesunken.

Sieben Jahre nach der Entdeckung des Wracks vor der Küste Kolumbiens soll ein Tauchroboter die Schätze in der Tiefe bergen. Mehr anzeigen

Die kolumbianische Regierung will mit einer Expedition Gegenstände von «unschätzbarem Wert» aus dem Wrack der Galeone «San José» bergen, die 1708 mit Gold, Silber und Edelsteinen im Wert von geschätzt mehreren Milliarden Franken an Bord gesunken war. Sieben Jahre nach der Entdeckung des vor der kolumbianischen Küste gesunkenen Schiffs werde ein Tauchroboter in die Tiefe geschickt, um den Schatz zu bergen, erklärte Kulturminister Juan David Correa am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Zwischen April und Mai werde der Roboter zunächst Gegenstände ausserhalb der Galeone bergen, um zu prüfen, «wie sie reagieren, wenn sie (aus dem Wasser) kommen, und um zu verstehen, was wir tun können», um den restlichen Schatz zu bergen, erklärte Correa. Der Einsatz in einer Tiefe von 600 Metern werde umgerechnet rund vier Millionen Franken kosten.

Nach drei Jahrhunderten auf dem Meeresgrund hätten viele Gegenstände «physische und chemische» Änderungen durchgemacht und könnten sich möglicherweise bei der Bergung auflösen, warnte Marineforscherin Alexandra Chadid.

Die genaue Lage des Wracks ist geheim – so soll der archäologische Fund, der als einer der wertvollsten der Geschichte gilt, vor Schatzjägern geschützt werden. Die «San José» gehörte der spanischen Krone und wurde 1708 von britischen Seefahrern nahe Cartagena versenkt. Nur eine Handvoll der 600-köpfigen Besatzung überlebte.

SDA/dmu