Eine Gerichtszeichnung zeigt die Pflegerin Lucy Letby vor Gericht in Manchester. Sie tötete sieben Babys – und wurde dafür verurteilt. Bild: Elizabeth Cook/PA Wire/dpa

Sie tötete sieben Babys, bei weiteren sechs versuchte sie es. Nun blickt die ehemalige Pflegerin Lucy Letby in Grossbritannien einer langen Haftstrafe entgegen. Die Anklage fordert lebenslang.

Die wegen mehrfachen Babymords verurteilte britische Ex-Pflegerin Lucy Letby soll nach Ansicht der Anklage für den Rest ihres Lebens im Gefängnis sitzen. Staatsanwalt Nicholas Johnson forderte am Montag, die 33-Jährige zur Höchststrafe zu verurteilen.

Eine «whole life order» genannte, tatsächlich lebenslange Haft sei gerechtfertigt: Es handle sich um mehrere, vorsätzliche Taten mit Elementen «sadistischen Verhaltens», begründete der Staatsanwalt. Es sei ein «sehr, sehr eindeutiger» Fall.

Es handelt sich um die schlimmste Kindermordserie in der jüngeren Geschichte Grossbritanniens. Letby war am Freitag wegen des Mordes von sieben Babys und des versuchten Mordes von sechs weiteren schuldig gesprochen worden. Am Montag sollte das Strafmass verkündet werden.

Rishi Sunak nennt Letbys Verhalten «feige»

Die Verurteilte nimmt nicht an der Verkündung teil. Daher will die Regierung gesetzlich Verurteilte jetzt dazu zwingen, bei der Verlesung ihres Strafmasses und von Aussagen der Angehörigen dabei zu sein. Premierminister Rishi Sunak nannte Letbys Verhalten «feige».

Bei der Verkündung am Montag war gut ein Dutzend Angehörige der Opfer anwesend, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal meldete.

Wann Richter James Goss das Strafmass nennen würde, ist derzeit unklar. Zunächst sollten Erklärungen der betroffenen Familien verlesen werden. In ähnlichen Fällen hatte das in der Vergangenheit teilweise mehrere Stunden gedauert.